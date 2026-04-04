紐約市去年結核病確診降11% 亞裔長者高風險

紐約市衛生局公布的數據顯示，2025年紐約市結核病(TB)確診案例為743例，較2024年下降11%。圖為顯微鏡圖像顯示造成肺結核的結核分枝桿菌。(美聯社)

去年全球因結核病死亡的人數，超越新冠肺炎 及愛滋病。紐約市衛生局(NYC Health Department)公布的數據顯示，2025年紐約市結核病(TB)確診案例為743例，較2024年下降11%，但整體數字仍高於近年水平。

副市長阿蒂加(Helen Arteaga)表示，去年結核病確診人數下降11%，是正面訊號，市府將在此基礎上繼續為市民提供醫療服務。衛生局局長馬丁(Alister Martin)則指出，衛生局將確保市民獲得免費的頂尖結核病篩查及治療服務。

數據顯示，2025年結核病在五大行政區均有病例，逾四分之一患者年齡在65歲以上。確診者來自66個不同國家，其中10%在美國出生。據衛生局2023年年報調查，中國是紐約市結核病患者最常見的出生國，在當年684例確診病例中占19%。2024年的數據顯示，亞裔 長者尤其面臨較高風險，65歲及以上年齡組的結核病病例中，逾半數(57.6%)為亞裔。全美數據方面，亞太裔結核病患者中，94.2%為外國出生者，顯示移民群體的感染風險顯著偏高。

衛生局2025年初在結核病胸腔中心推行縮短療程方案，將預防性治療從原本的三至九個月縮短為一個月，所需門診次數也相應減少。衛生局在布朗克斯、布碌崙 (布魯克林)及皇后區分別設有三所胸腔中心，免費提供結核病檢測及治療，無論移民身分或保險狀況均可接受服務，並設多語言遠程治療。

4月19日(周日)，市衛生局將在皇后區傑克遜高地(Jackson Heights)的Apicha社區健康中心舉辦健康博覽會，免費提供結核病及愛滋病檢測、健康篩查及轉介服務。如需了解更多信息，可致電311或發送電郵至[email protected]。