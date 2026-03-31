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長島華裔夫婦離奇失蹤滿周年 2子滯留中國 豪宅面臨託管

記者曹馨元／紐約報導
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圖中華裔夫婦離奇失蹤已滿一年，目前案件偵辦陷入僵局，兩名兒子因簽證原因無法返回美...
圖中華裔夫婦離奇失蹤已滿一年，目前案件偵辦陷入僵局，兩名兒子因簽證原因無法返回美國，事發豪宅也面臨臨時託管。(圖由NYPD提供)

2025年3月30日，44歲莊娟娟(JuanJuan Zwang, 音譯, 下同)與48歲的丈夫范培宣(Peishuan Fan)在位於紐約長島老布魯克維爾(Old Brookville)的家中與親友共近晚餐；翌日，這對華裔夫婦便離奇失蹤，至今一年過去，仍音訊杳無。警方坦言目前案件偵辦陷入僵局，兩名兒子因簽證原因無法返回美國，他們在長島的豪宅也面臨臨時託管。

據「紐約新聞日報」(Newsday)引述家屬代表律師卡門(John Carman)表示，事發前晚，夫婦與12歲小兒子、20歲大兒子范意偉(Yiwei Fan)以及幾名朋友共進晚餐，一切如常。第二天早晨，兄弟倆與長子的女友前往卡茨奇山區(Catskills)小住，離家時並未見到父母；兩人同日返家後發現父母失蹤，隨即向納蘇郡(Nassau County)警方報案。

警方勘查顯示房屋無任何強行進入或掙扎痕跡，室內亦無明顯物證顯示犯罪行為。儘管警方將此列為活躍調查案件，但偵探凱比(Tracey Cabey)坦言，目前偵辦進度陷入僵局，未有任何新突破。律師卡門也質疑，經過一年的調查，執法部門竟未能提供任何有意義的情報線索。

商務簽證來美 尚未投資

 

這起失蹤案也讓兩名兒子陷入法律困境。卡門解釋，莊娟娟原是透過EB-5或相關投資類別的商業簽證申請來美；計畫參與房地產投資，全家因此獲准入境。

然而，該投資項目從未真正啟動。而由於主申請人莊娟娟失蹤，兩名兒子自去年夏天回中國探親後，因簽證失效及目前的入境政策收緊，至今無法返回美國。據悉，這四口之家於2022年入境美國，曾短暫居住在新州澤西市的高級公寓，隨後才遷入長島。

銀行大額存款 遭人盜領

2025年9月，夫婦失蹤半年後，其存放在紐約銀行帳戶中的數百萬元資產引來覬覦。居住法拉盛的58歲女子吳秋菊( Qiuju Wu)與另一名嫌犯王銀業(Yinye Wang，又名Roy Wang)涉嫌介入夫婦銀行帳戶。兩人被指透過偽造文件與簽名，將帳戶改為聯名形式，隨後迅速轉移資金，最終提領約280萬元。

不過，執法人員強調，目前尚無證據顯示兩名被告與夫婦失蹤本身有直接關聯。其中，吳秋菊已於本月稍早就銀行詐欺相關罪名認罪。

豪宅淪為空屋 雜草叢生

這棟事發地豪宅建於2012年，占地二英畝，有五間臥室與游泳池，於2023年11月以380萬元現金全款購入，產權所有人為莊娟娟與大兒子范意偉。如今，由於長期缺乏打理，草坪一度長至4呎高，引來野生動物棲息。近期雖見有剷雪車清理車道並送入燃油，但屋內始終未見燈火。

維持如此龐大的地產運作耗資不菲。律師指出，長子范意偉此前雖能動用部分帳戶支付雜支、地產稅及水電費以維持房屋運作，但因其目前滯留中國，帳戶操作與房屋維護面臨法律瓶頸。

律師卡門表示，將在周內向納蘇郡遺產法院(Surrogate Court)遞交請願書，申請委任「臨時託管人」(Temporary Receiver)以維護這棟價值數百萬元的資產。

這項法律行動旨在於屋主生死未卜的過渡期內，由法院授權第三方專業人士代為監管財務，確保地產稅準時繳納、避免因欠稅遭政府沒收，並維持物業的基本修繕與保險效力。卡門坦言，儘管法律界與鄰里對這對夫婦的下落疑竇重重，但最終答案可能永遠無法水落石出，「在這種情況下，任何可能性都存在」。

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