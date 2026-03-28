黃敏儀提案 籲國會通過聯邦執法用武標準法

黃敏儀呼籲聯邦眾院通過聯邦執法用武標準法。（黃敏儀辦公室提供）

紐約市議會副領袖黃敏儀(Sandra Ung)近日提出一項決議案，呼籲聯邦眾議院通過由聯邦眾議員孟昭文 (Grace Meng)提出的「2026年聯邦執法人員統一用武標準法」(H.R.7439)，盼建立全國一致的致命武力使用標準。

黃敏儀表示，近年全美對執法人員使用致命武力的規範愈來愈受到關注，但聯邦層級長期依賴司法部 (DOJ)內部指引，缺乏明確法律規範，這些政策可以在沒有國會監督或公眾參與的情況下被修改，這樣的制度並不夠完善。

根據法案內容，聯邦執法人員僅在面臨「即時死亡或嚴重人身傷害威脅」時，才可使用致命武力，適用範圍涵蓋所有聯邦執法單位，包括移民執法人員。

法案也明確列出多項禁止情境，包括不得僅為阻止嫌犯逃逸而開槍、不得對行駛中的車輛動用致命武力，也不得針對僅對自身或財產構成威脅的人使用致命武力。

孟昭文在聲明中表示，近年多起涉及聯邦執法人員的致命事件，引發社會對權力濫用與監督不足的疑慮。她也強調，該法案是將司法部現行用武政策正式入法，讓標準更一致，也更具透明度。

黃敏儀則表示，隨著聯邦執法人員近年在公共場域與民眾接觸增加，且不少情境本身就充滿張力，更凸顯建立明確規範的必要性，「我們需要清楚的標準，讓執法人員知道什麼情況下可以使用致命武力，同時也確保制度具備問責機制」。

目前該決議案仍待紐約市議會審議。若順利通過，將作為地方政府向聯邦表達立場的正式呼籲。