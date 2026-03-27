紐約州8座機場跑道 被FAA列碰撞熱點

紐約拉瓜地亞機場日前發生一宗致命跑道碰撞事故。(美聯社)

紐約拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)日前發生一起致命跑道碰撞事故，引發民眾對航空交通安全的擔憂；事故發生後不久，聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration，簡稱FAA)發布報告指出，紐約地區有八個機場被列為跑道碰撞風險的「熱點區域」，這些區域指的是跑道或滑行道上因設計複雜，而增加誤判或潛在碰撞風險的位置。

此次FAA的「機場地面熱點」清單主要標示那些因布局複雜或曾發生過事故，而需要飛行員特別注意的美國機場區域，這些情況可能包括滑行道交叉複雜、跑道距離過近，或飛機可能誤入正在使用的跑道等。

在最新發布的名單中，包括紐約州 八個機場，分別是甘迺迪國際機場(JFK)、此次出事故的拉瓜地亞機場、長島麥克阿瑟機場(Long Island MacArthur Airport)、史都華國際機場(Stewart International Airport)、尼加拉瀑布國際機場(Niagara Falls International Airport)、哈德遜谷區域機場(Hudson Valley Regional Airport)、雪城漢考克國際機場(Syracuse Hancock International Airport)，以及威徹斯特郡機場(Westchester County Airport)；不僅如此，位於大紐約地區的新澤西州紐瓦克機場也列在榜單中。

FAA發言人表示，多年來一直發布此一榜單，向飛行員標示全美各機場跑道與滑行道曾發生事件的位置，「此舉的目的是提醒飛行員在這些通常較為複雜或容易混淆的區域，須格外提高警覺」。

此次報告的發布，適值全國加強航行安全的背景下，這項措施是針對去年華府一起重大空中相撞事故的後續行動之一，該慘劇涉及一架陸軍直升機與一架美國航空客機相撞，造成67人罹難；航空專家表示，被列為「熱點」並不代表機場本身不安全，而是用來提升警示、預防事故發生的工具。

FAA也鼓勵飛行員在進出這些機場前，詳細查閱完整的熱點清單與機場圖，以確保飛航安全。