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中華公所主席伍銳賢捐贈數百信封 講述華人百年歷史

記者曹馨元／紐約報導
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紐約中華公所主席伍銳賢(中)將私人收藏的399個信封捐贈給美國華人博物館(MOCA)。(記者曹馨元／攝影)
紐約中華公所主席伍銳賢(中)將私人收藏的399個信封捐贈給美國華人博物館(MOCA)。(記者曹馨元／攝影)

紐約中華公所主席伍銳賢26日將私人收藏的399個信封捐贈給美國華人博物館(MOCA)；這些珍藏為19世紀末至1949年間，華人寄往紐約的個人或商務信函，為研究晚清至民國時期華人移民足跡，提供了極為罕見且珍貴的實物紀錄。

伍銳賢不僅是四度擔任中華公所主席的僑團領袖，也是長達數十年的專業集郵與歷史收藏家。他說，他曾從事批發業，往往早上8時30分就完成工作；而出於對收藏的興趣，他會花上一整天跑各種郵票拍賣活動，久而久之就留下極為可觀的收藏。

此次捐贈是伍銳賢自2006年以來第三度向華人博物館捐贈。在過去20年間，他先後於2006年捐贈一批上世紀華埠餐飲菜單，並在2015年捐贈457件涵蓋1860年代至1970年代的珍貴照片與明信片，詳盡紀錄了華埠早期風貌。

此次捐贈的郵件封套更進一步勾勒出早期華人在紐約的居住印記。信封地址遍及華埠核心區，以及曼哈頓下城的華爾街(Wall St.)，乃至中城、上城等。伍銳賢將每封信的地址都熟記於心，並做一定研究；這些信封不僅記載了清末民初上海、香港與紐約的商業往來，也涵蓋部分歷史名人信件，如寄予林語堂兄弟、孫中山女婿戴恩賽的信函。

至於華埠最主要的勿街(Mott St.)、宰也街(Doyer St.)及披露街(Pell St.)，伍銳賢幾乎集遍了寄往每個門牌號的信函。收藏中還包含寄往布碌崙(布魯克林)、皇后區及長島等地的信件，更有一封寄往史泰登島(Staten Island)的封套極其罕見，據估計市值約2000元，具備極高的史料與收藏價值。

此外，這批信封還記錄了不為人所熟知的華人移民族群；如上世紀20年代，華埠為台山移民的大本營，但鮮為人知的是，當時另有來自浙江溫州的移民在現曼哈頓熨斗區(Flatiron)已形成初具規模的社區。

美國華人博物館館長李汝乾(Michael Lee)表示，這筆珍貴的捐贈為研究移民史、通訊史及華人日常生活提供了難得的史料，博物館會在系統研究後選擇部分展出；信封料將成為未來學者、學生及大眾了解華裔移民史的重要資源。

伍銳賢也透露，他收藏有寄往全美50州華人的歷史信函；他將先對部分信函做研究，未來兩年陸續捐給美國華人博物館。

華爾街 華埠 華人

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