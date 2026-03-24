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議員提案 允世界盃期間戶外飲酒

記者胡聲橋／紐約報導
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紐約州眾議員西蒙提議，世界盃期間允許特定點室外供應酒精飲品。(本報檔案照)
紐約州眾議員西蒙提議，世界盃期間允許特定點室外供應酒精飲品。(本報檔案照)

代表曼哈頓的一位紐約州眾議員近日提出一項新提案，允許今年夏天世界盃舉行期間，可以在室外和公共場所的規定地區飲酒。這將擴大特定社區和街區戶外酒精飲品的供應範圍，改變球迷觀看比賽的方式。

這項名為「HOST法案」(HOST ACT)由州眾議員西蒙(Tony Simone)提出。西蒙的選區包括曼哈頓雀兒喜(Chelsea)、地獄廚房(Hell's Kitchen)和中城。按照這項新提案，當地社區領導人需要申請並提交方案供審批，以便在世界盃期間將某個街角、街道或街區畫為「娛樂區」。如果該提案獲得通過，娛樂區內的酒吧將可接待顧客到戶外飲酒，擴大酒吧營業空間。此外，顧客還可以在畫定區域內合法地攜帶酒精飲品在各家酒吧之間流動。

「上次世界盃期間，酒吧裡人滿為患」，西蒙說，「為什麼不利用6月的美好天氣，讓室內外都熱鬧起來呢？」西蒙認為，這項提案將有助於紐約市在世界盃期間更好接待遊客，促進經濟發展，使餐飲和酒店業、非營利組織以及地方和州政府受益。

該提案仍需在6月前獲得州議會通過，並得到州長霍楚(Kathy Hochul)和紐約州酒類管理局(New York State Liquor Authority)的批准。如獲通過，該法案的有效期僅為2026年6月1日至7月31日。

包括7月19日的決賽在內，將有八場世界盃的比賽在新澤西州位於東盧瑟福(East Rutherford)的大都會人壽體育場(MetLife Stadium)舉行，首場比賽將是激動人心的巴西對摩洛哥，該體育場隨後將舉行四場小組賽、一場32強賽和一場16強賽。

美國、加拿大和墨西哥的16個城市將主辦今年世界盃的比賽。各主辦城市預計到時將迎來旅遊業的高峰期，這些城市今後幾個月將陸續公布一系列特別活動和球迷體驗項目。

美國男足國家隊將於5月26日在紐約市公布參加今年世界盃的陣容。

紐約市 曼哈頓 紐約州

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