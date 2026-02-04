共和黨上訴 第11國會選區重畫延宕

第11國會選區目前涵蓋史泰登島和南布碌崙部分地區，而選區重畫所帶來的選民結構的改變，很有可能使目前該區國會眾議員瑪麗奧在競選中處於劣勢。(瑪麗奧官方臉書)

負責重畫紐約第11國會選區的獨立委員會稱，因為由共和黨 主導的相關上訴程序尚未完成，這個由兩黨成員組成的獨立選區重畫委員會(IRC)不得不暫停工作。這意味著該委員會極有可能無法達成法官先前設定的目標：在6日截止日之前召開會議並完成選區地圖重畫。這一暫停也可能影響到即將到來的選舉，因為參選人已準備在本月底前開始聯署簽名，以爭取列入6月初選的選票。

曼哈頓 州高等法院法官皮爾曼(Jeffrey Pearlman)1月24日裁定，第11國會選區現行邊界違憲，指令IRC必須在2月6日前提交該選區新地圖提案。但IRC共同執行主任布雷克爾(Doug Breakell)和布拉特(Karen Blatt)2日表示，因為共和黨人提出上訴，IRC目前尚未排定會議，也沒有召開會議。

第11國會選區目前涵蓋史泰登島和南布碌崙 部分地區，訴訟人主張將曼哈頓南部而非布碌崙南部納入該選區，其理由是原來的畫區稀釋了非洲裔和西語裔居民的投票權。但選區重畫所帶來的選民結構的改變，很有可能使目前該區國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)在競選中處於劣勢。

瑪麗奧向州高等法院和州上訴法院同時提出緊急上訴並提交了暫緩執行令，要求中止執行皮爾曼的裁決，認為該裁決將造成「立即且無法彌補的損害」。IRC表示，目前正在等待上訴法院指示後續程序。

根據法庭文件，瑪麗奧與州共和黨已表明，若未在本月10日前收到上訴法院通知，將向高等法院提出上訴，需要確保高等法院在24日前完成裁決，屆時候選人將啟動2026年國會選舉的聯署程序，選區畫分必須在此之前完成。

不過，知情人士表示，即使法院准許IRC開始工作，這個由四名民主黨委員、四名共和黨委員及兩名無黨籍委員組成的委員會也未必能達成共識。2022年，該委員會就提交過兩份帶有黨派色彩的選區圖，最後由立法機構接管了重畫程序。而且就算IRC能在數日內擬定新地圖，國會選區畫分也絕非朝夕可成，其過程仍然漫長艱辛。

「對所有相關方而言，這都是重大挑戰」，紐約法學院教授、紐約選舉人口普查與選區重畫研究所所長懷斯(Jeff Wice)表示，「必須持續關注後續發展，因為各方如何布局與推進，將決定諸多懸而未決的變數。」