李文背書高德曼 民主黨內鬥升溫
紐約市主計長李文(Mark Levine)2日宣布背書現任國會眾議員高德曼(Dan Goldman)競選連任。根據當前的選區邊界，高德曼連任最強的對手可能是李文的前任蘭德(Brad Lander)，這兩人的潛在對決也凸顯了紐約民主黨高層的路線之爭逐漸清晰，溫和派和進步派代表各自站隊、壁壘分明。
高德曼2日早間發布X表示，感謝李文對他的背書，而李文此後亦轉貼予以認證。高德曼現任紐約州第十國會選區眾議員，現有選區範圍包括曼哈頓下城和布碌崙(布魯克林)西北部地區，區內包括紐約市兩大主要華人社區。而作為前任市主計長及市長參選人，蘭德去年底宣布將角逐國會席位，由於蘭德的居住地址同樣位於第十選區內，因此若區劃不變，兩人將在今年夏季的民主黨初選中交手。
高德曼和蘭德均是猶太裔民主黨政客，在對紐約選情影響力頗大的巴以問題上，高德曼以高調支持以色列鎮壓哈瑪斯政策而出名，蘭德則作為「進步派猶太人」的代表，同情巴勒斯坦人民的苦難、反對以色列當局的暴力行動。在政治主張上，蘭德在去年參選市長時高舉進步主義旗幟，以「進步派技術官員」形象示人，高德曼雖未曾直言自己屬於「溫和派」，但他在任期間一直試圖與紐約市的進步派政客團體保持距離、首次競選時擊敗的主要對手亦是進步派代表牛毓琳等人。
目前，兩人背後已聚集起大量背書者，其中不乏紐約民主黨內最有勢力的人物。
不過，高德曼與蘭德是否能實現對決，尚須取決於法院。根據紐約州法院此前的裁決，包括史泰登島和布碌崙南區的紐約州第11國會選區存在代表性不公的問題，需要重新畫分，而最有可能的重畫方案是將高德曼所在的曼哈頓下城與史島合併。如該方案成真，高德曼的主要對手將變成紐約市域內唯一的共和黨代表瑪麗奧(Nicole Malliotakis)，而避免與蘭德一戰。瑪麗奧已提起上訴，因而高德曼仍需等待法庭的判決才能確定自己的對手。
主計長報告：校園霸凌與毒品事件超越疫情前高點
