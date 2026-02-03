李文背書高德曼 民主黨內鬥升溫

紐約市主計長李文宣布背書高德曼競選連任國會眾議員。高德曼的潛在最大對手是李文的前任蘭德。(記者許君達／攝影)

紐約市 主計長李文(Mark Levine)2日宣布背書現任國會眾議員高德曼(Dan Goldman)競選連任。根據當前的選區邊界，高德曼連任最強的對手可能是李文的前任蘭德 (Brad Lander)，這兩人的潛在對決也凸顯了紐約民主黨 高層的路線之爭逐漸清晰，溫和派和進步派代表各自站隊、壁壘分明。

高德曼2日早間發布X表示，感謝李文對他的背書，而李文此後亦轉貼予以認證。高德曼現任紐約州第十國會選區眾議員，現有選區範圍包括曼哈頓下城和布碌崙(布魯克林)西北部地區，區內包括紐約市兩大主要華人社區。而作為前任市主計長及市長參選人，蘭德去年底宣布將角逐國會席位，由於蘭德的居住地址同樣位於第十選區內，因此若區劃不變，兩人將在今年夏季的民主黨初選中交手。

高德曼和蘭德均是猶太裔民主黨政客，在對紐約選情影響力頗大的巴以問題上，高德曼以高調支持以色列鎮壓哈瑪斯政策而出名，蘭德則作為「進步派猶太人」的代表，同情巴勒斯坦人民的苦難、反對以色列當局的暴力行動。在政治主張上，蘭德在去年參選市長時高舉進步主義旗幟，以「進步派技術官員」形象示人，高德曼雖未曾直言自己屬於「溫和派」，但他在任期間一直試圖與紐約市的進步派政客團體保持距離、首次競選時擊敗的主要對手亦是進步派代表牛毓琳等人。

目前，兩人背後已聚集起大量背書者，其中不乏紐約民主黨內最有勢力的人物。