李文背書高德曼 民主黨內鬥升溫

記者許君達／紐約報導
紐約市主計長李文宣布背書高德曼競選連任國會眾議員。高德曼的潛在最大對手是李文的前任蘭德。(記者許君達／攝影)
紐約市主計長李文(Mark Levine)2日宣布背書現任國會眾議員高德曼(Dan Goldman)競選連任。根據當前的選區邊界，高德曼連任最強的對手可能是李文的前任蘭德(Brad Lander)，這兩人的潛在對決也凸顯了紐約民主黨高層的路線之爭逐漸清晰，溫和派和進步派代表各自站隊、壁壘分明。

高德曼2日早間發布X表示，感謝李文對他的背書，而李文此後亦轉貼予以認證。高德曼現任紐約州第十國會選區眾議員，現有選區範圍包括曼哈頓下城和布碌崙(布魯克林)西北部地區，區內包括紐約市兩大主要華人社區。而作為前任市主計長及市長參選人，蘭德去年底宣布將角逐國會席位，由於蘭德的居住地址同樣位於第十選區內，因此若區劃不變，兩人將在今年夏季的民主黨初選中交手。

高德曼和蘭德均是猶太裔民主黨政客，在對紐約選情影響力頗大的巴以問題上，高德曼以高調支持以色列鎮壓哈瑪斯政策而出名，蘭德則作為「進步派猶太人」的代表，同情巴勒斯坦人民的苦難、反對以色列當局的暴力行動。在政治主張上，蘭德在去年參選市長時高舉進步主義旗幟，以「進步派技術官員」形象示人，高德曼雖未曾直言自己屬於「溫和派」，但他在任期間一直試圖與紐約市的進步派政客團體保持距離、首次競選時擊敗的主要對手亦是進步派代表牛毓琳等人。

目前，兩人背後已聚集起大量背書者，其中不乏紐約民主黨內最有勢力的人物。

不過，高德曼與蘭德是否能實現對決，尚須取決於法院。根據紐約州法院此前的裁決，包括史泰登島和布碌崙南區的紐約州第11國會選區存在代表性不公的問題，需要重新畫分，而最有可能的重畫方案是將高德曼所在的曼哈頓下城與史島合併。如該方案成真，高德曼的主要對手將變成紐約市域內唯一的共和黨代表瑪麗奧(Nicole Malliotakis)，而避免與蘭德一戰。瑪麗奧已提起上訴，因而高德曼仍需等待法庭的判決才能確定自己的對手。

國會議員高德曼的選區包括曼哈頓華埠和布碌崙日落公園兩大華人社區，若重畫，他所在的...
國會議員高德曼的選區包括曼哈頓華埠和布碌崙日落公園兩大華人社區，若重畫，他所在的曼哈頓下城可能會與紐約市保守勢力最強大的史泰登島合併。(記者許君達／攝影)

