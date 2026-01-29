紐約周末再降溫「炸彈氣旋」或挾降雪 暖氣帳單恐攀升

冬季風暴為紐約市帶來多達一呎的積雪還未掃清，本周末氣溫再降，體感溫度或低於華氏零度。(記者曹馨元／攝影)

「冬季風暴傅恩」(Winter Storm Fern)為紐約市 帶來多達一呎的積雪還未掃清，本周末氣溫再降，體感溫度或低於華氏零度，「炸彈氣旋 」(bomb cyclone)更可能再次造成降雪。嚴寒天氣下，紐約市府已啟動融雪機，而家庭暖氣帳單預計將有上升。

被稱為「炸彈氣旋」的驟強暴風雪，本周末可能再為紐約市地區帶來數吋降雪。不過，國家氣象局表示，隨著一個迅速增強的低壓系統逐漸逼近，降雪的可能性正呈下降趨勢。氣象學家拉穆尼(Dominic Ramunni)指出，炸彈氣旋可能因此不構成任何大幅降雪，「或許只會出現一些強風，零星飄雪或輕微陣雪，尤其可能在周日(2月1日)白天」。

本周氣溫預計將一直維持在華氏20度及以下，要待下周才會開始有明顯回升。拉穆尼提醒，紐約市民務必要做好保暖措施。「這樣的天氣其實相當危險」，拉穆尼呼籲市民穿著多層衣物、盡量縮短在戶外停留的時間，並遮蓋所有裸露在外的皮膚。

紐約市已有多年未曾經歷如此長時間的嚴寒天氣。「連續七天的最高氣溫都比正常值低了15到20度，這在氣象學領域中相當罕見，也相當驚人」，拉穆尼說。

而長時間寒流也將推高紐約市家庭今冬的暖氣支出。紐約州 公共服務廳(New York Department of Public Service)表示，目前尚難精確估算帳單數字；但也坦言，截至28日，今年冬季至今的氣溫比正常情況低了10%，「因此暖氣用量將會增加，進而導致帳單上升」。

據「紐約郵報」估算，如果這波寒流持續12天，僅暖氣用油就得額外多花 276元；若用電暖器取暖，總花費將達109元。

與此同時，由於氣溫持續偏低，冰雪不化，紐約市清潔局(Department of Sanitation)已開始在全市部署融雪機作業；目前，全市共有八台融雪機投入運作，每台每小時可融化60至120噸的積雪，市府計畫在接下來數周內持續運行這套系統。