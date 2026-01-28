聯邦撤資 跨哈德遜河隧道工程恐停擺

哈德遜河鐵路隧道工程由於川普政府撤資而面臨停工。圖為2026年1月最新工程進展照片。(Gateway Project提供)

消息人士透露，橫跨哈德遜河的鐵路隧道建設項目因聯邦撤資，恐將被迫停擺。

根據政治新聞媒體「Politico」援引內部人士的爆料消息，如果川普 政府仍未釋出從去年10月起即被凍結的聯邦資金，這項名為「門戶計畫」(Gateway Tunnel Project)的工程將從2月6日起被迫停工，導致超過千名工人失業。

據報，該工程從去年延續至現在，是靠項目方從美國銀行獲得的5億元臨時貸款，但這筆資金已接近耗盡。項目方在27日的董事會上討論了停工風險以及相應對策，但截至發稿時，會議內容尚未公開。

「門戶計畫」旨在為哈德遜河底新增一條雙線鐵路隧道，並在新隧道建成後徹底翻修已沿用百年、曾遭珊迪颶風嚴重損壞的現有隧道。此外，工程還包括在新澤西州 境內新建一條連接哈德遜河隧道與紐瓦克的雙線鐵路，使紐約至紐瓦克之間的「東北走廊」客運鐵路達到雙向四線規模，以增加通行容量，滿足紐約與新澤西、費城直至華府之間逐漸增長的客運需求。項目總投資達160億元，2024年得到拜登政府的注資承諾並順利開工，目前四線鐵路中的控制性工程哈肯薩克河大橋已接近完工，哈德遜河隧道也已開始挖掘，全部工程預計2040年完成。

川普2025年上任後，便發布行政令，要求當局審查「門戶計畫」工程項目，以免其受到紐約「多元、平等、包容」(簡稱DEI)政策影響。而在去年10月1日聯邦政府停擺後，川普政府便以此為由暫停了審查，此後更直接宣布終止該項目的資金。對此，白宮將責任推卸給來自紐約州 的國會參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)，稱是因為舒默領導的民主黨人拒絕協商才導致資金的終結。

舒默表示，此事關乎整個前瞻性基礎設施投資項目的命運，這項工程影響著每日數十萬人次的通勤者的日常生活。紐約州長霍楚(Kathy Hochul)和新澤西州長謝麗爾(Mikie Sherrill)也均表態強調隧道工程的重要性，並譴責川普政府不負責任的決定。紐約州國會參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)發布聲明表示，該工程涉及9萬5000個工作崗位、數十億元的經濟價值，紐約人「絕不容忍」川普政府以勞工和經濟為籌碼玩弄政治把戲。