聯邦撤資 跨哈德遜河隧道工程恐停擺

記者許君達／紐約報導
哈德遜河鐵路隧道工程由於川普政府撤資而面臨停工。圖為2026年1月最新工程進展照片。(Gateway Project提供)
消息人士透露，橫跨哈德遜河的鐵路隧道建設項目因聯邦撤資，恐將被迫停擺。

根據政治新聞媒體「Politico」援引內部人士的爆料消息，如果川普政府仍未釋出從去年10月起即被凍結的聯邦資金，這項名為「門戶計畫」(Gateway Tunnel Project)的工程將從2月6日起被迫停工，導致超過千名工人失業。

據報，該工程從去年延續至現在，是靠項目方從美國銀行獲得的5億元臨時貸款，但這筆資金已接近耗盡。項目方在27日的董事會上討論了停工風險以及相應對策，但截至發稿時，會議內容尚未公開。

「門戶計畫」旨在為哈德遜河底新增一條雙線鐵路隧道，並在新隧道建成後徹底翻修已沿用百年、曾遭珊迪颶風嚴重損壞的現有隧道。此外，工程還包括在新澤西州境內新建一條連接哈德遜河隧道與紐瓦克的雙線鐵路，使紐約至紐瓦克之間的「東北走廊」客運鐵路達到雙向四線規模，以增加通行容量，滿足紐約與新澤西、費城直至華府之間逐漸增長的客運需求。項目總投資達160億元，2024年得到拜登政府的注資承諾並順利開工，目前四線鐵路中的控制性工程哈肯薩克河大橋已接近完工，哈德遜河隧道也已開始挖掘，全部工程預計2040年完成。

川普2025年上任後，便發布行政令，要求當局審查「門戶計畫」工程項目，以免其受到紐約「多元、平等、包容」(簡稱DEI)政策影響。而在去年10月1日聯邦政府停擺後，川普政府便以此為由暫停了審查，此後更直接宣布終止該項目的資金。對此，白宮將責任推卸給來自紐約州的國會參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)，稱是因為舒默領導的民主黨人拒絕協商才導致資金的終結。

舒默表示，此事關乎整個前瞻性基礎設施投資項目的命運，這項工程影響著每日數十萬人次的通勤者的日常生活。紐約州長霍楚(Kathy Hochul)和新澤西州長謝麗爾(Mikie Sherrill)也均表態強調隧道工程的重要性，並譴責川普政府不負責任的決定。紐約州國會參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)發布聲明表示，該工程涉及9萬5000個工作崗位、數十億元的經濟價值，紐約人「絕不容忍」川普政府以勞工和經濟為籌碼玩弄政治把戲。

川普 新澤西州 紐約州

