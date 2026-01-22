暴風雪再襲紐約 周末急凍 降雪量恐達10吋

本周末雪暴來襲，預計紐約市的降雪量將超過6吋。（本報資料照片／記者張宗智攝影）

一場來自北極的寒冷氣旋將於本周末席捲大半個美國，其中紐約市 及周邊地區可能出現6至10吋的降雪量，同時伴隨著劇烈的降溫。

氣象預報顯示，紐約地區將從24日(周六)開始受到這股寒冷氣旋的影響。其中24日清晨的最低溫度將降至華氏7度；由於陰天和風寒效應，當日的平均體感最低溫更會低至華氏零下6度，部分區域體感溫度更可能達華氏零下20度，達到滴水成冰的程度。

紐約地區本周末將再迎暴雪和劇烈降溫天氣。(記者許君達／攝影)

25日(周日)的氣溫將會略回升，但暴雪將至，一直持續到次日凌晨。據國家氣象服務局(NWS)發布的消息，紐約市全境在25至26日間降雪量超過6吋的概率均超過50%，其中曼哈頓 59%、北部的布朗士 53%、最靠南的史泰登島則有63%的概率降下超過6吋的雪。

而根據福斯天氣(Fox Weather)的預報，紐約市及周邊郊區的降雪量可能達到6至10吋，且愈靠南雪將愈大。

上一次曼哈頓中央公園積雪超過6吋是在2022年1月，當時積雪厚度為8.3吋。上一次積雪超過1呎是在2021年1月31日至2月3日，當時積雪厚度為17.4吋。

針對本輪極端天氣，紐約市應急管理局(New York City Emergency Management)21日發布了「藍色預警」(Code Blue)。醫學專業人士指出，如此寒冷會產生致命後果， 民眾若外出，必須穿著充足的禦寒衣物。若發現身體四肢部位，尤其是手指、腳趾、耳朵等部位發白且冰冷，可能是凍傷的徵兆，須盡快尋找溫暖的室內恢復；若出現顫抖、意識混亂或步履不穩等症狀，則務必要立即求醫。此外，酒精無助禦寒，反而會使身體產生虛假的溫暖感，更容易導致凍傷或死亡。