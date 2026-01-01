宅家、寺廟、山巔 華人跨年有隨興有從容

在銀行上班的小盧，今年跨年驅車前往上州滑雪場，把新年放在雪地裡度過。(讀者提供)

當時代廣場的跨年 水晶球依照慣例緩緩落下，電視畫面裡的倒數聲傳進千家萬戶，對不少紐約華人 而言，那一刻更多只是背景聲。真正的跨年，早已在各自的生活場景中展開，有人在異鄉把朋友當成家人，有人把新年留給愛情，有人在雪山之巔迎接明天，也有人在舞池或香火中，慢慢與時間告別。

在家聚餐跨年 更有團圓樂

在皇后區艾姆赫斯特的一間公寓裡，正在紐約市立念研究所的小張早早就開始準備跨年聚餐。他今年沒有回國，也沒有安排跨年派對，而是和七、八位朋友一起在家做飯，菜色家常卻不失美味，大家邊吃邊聊學業和工作、以及2026年的計畫等，小張說，父母不在身邊，這樣和朋友坐在一起，「也算是一種團圓」。

住在布碌崙(布魯克林)的阿凱和女友小林，則選擇兩個人跨年。下班後去超市買菜，回家煮了兩、三道簡單的料理，一邊吃飯、一邊看跨年特別節目。小林說，比起以前出門湊熱鬧，現在更珍惜這樣安靜的時間，「至少不用趕時間，也不用應酬」。

提前去寺廟參拜求心安

部分年輕人則趁著假期離開城市，換一種方式迎接新年。在銀行上班的小盧，平日長時間對著螢幕工作，生活節奏緊湊。今年跨年，他和幾位朋友提早請假，驅車前往上州滑雪場，把新年放在雪地裡度過。白天一行人輪流上雪道，晚上回到民宿，一邊煮火鍋一邊談天說地。小盧說，滑雪本身帶來的刺激感與專注感，讓人暫時忘掉工作與壓力，「在雪道上只能顧好下一個轉彎，腦子反而很乾淨」。

除了選擇離城跨年的年輕人，也有不少人把迎新的重心放在祈福與內心安定上。住在皇后區的林小姐表示，她早就前往莊嚴寺參拜，為家人與自己祈求新一年平安順利，「我知道最近路況不好，所以就提早去了」。林小姐說，原本也曾考慮在12月31日或2026年1月1日再到寺院迎新，但因近期天氣寒冷、部分道路結冰，莊嚴寺在跨年與元旦當天暫停對外開放，她便沒有再前往，「其實哪一天去不重要，心到了就好。」

吃飯跳舞 老年人的歡聚很輕鬆

除了年輕人以朋友聚會、出遊或在家小聚的方式迎接新年，法拉盛 一帶的華人長者，也有屬於他們自己的跨年熱鬧。法拉盛不少華人酒樓在跨年前幾天陸續舉辦跨年聚會或舞會，讓長者提前相約相聚。

70多歲的吳阿姨就是其中之一，她和幾位認識多年的朋友早早約好，在跨年前兩天到酒樓吃飯、跳舞。那天傍晚，酒樓裡燈光明亮，桌上擺滿家常菜與熱湯，現場還有音樂播放，舞池很快就熱鬧起來。有人跳交誼舞，有人隨著老歌慢慢擺動，更多人圍在一旁聊天、拍照，氣氛輕鬆。