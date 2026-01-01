我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

宅家、寺廟、山巔 華人跨年有隨興有從容

記者高雲兒／紐約報導
在銀行上班的小盧，今年跨年驅車前往上州滑雪場，把新年放在雪地裡度過。(讀者提供)
在銀行上班的小盧，今年跨年驅車前往上州滑雪場，把新年放在雪地裡度過。(讀者提供)

當時代廣場的跨年水晶球依照慣例緩緩落下，電視畫面裡的倒數聲傳進千家萬戶，對不少紐約華人而言，那一刻更多只是背景聲。真正的跨年，早已在各自的生活場景中展開，有人在異鄉把朋友當成家人，有人把新年留給愛情，有人在雪山之巔迎接明天，也有人在舞池或香火中，慢慢與時間告別。

在家聚餐跨年 更有團圓樂

在皇后區艾姆赫斯特的一間公寓裡，正在紐約市立念研究所的小張和朋友聚餐跨年。(讀者...
在皇后區艾姆赫斯特的一間公寓裡，正在紐約市立念研究所的小張和朋友聚餐跨年。(讀者提供)

在皇后區艾姆赫斯特的一間公寓裡，正在紐約市立念研究所的小張早早就開始準備跨年聚餐。他今年沒有回國，也沒有安排跨年派對，而是和七、八位朋友一起在家做飯，菜色家常卻不失美味，大家邊吃邊聊學業和工作、以及2026年的計畫等，小張說，父母不在身邊，這樣和朋友坐在一起，「也算是一種團圓」。

住在布碌崙的阿凱和女友小林，選擇兩個人跨年。(讀者提供)
住在布碌崙的阿凱和女友小林，選擇兩個人跨年。(讀者提供)

住在布碌崙(布魯克林)的阿凱和女友小林，則選擇兩個人跨年。下班後去超市買菜，回家煮了兩、三道簡單的料理，一邊吃飯、一邊看跨年特別節目。小林說，比起以前出門湊熱鬧，現在更珍惜這樣安靜的時間，「至少不用趕時間，也不用應酬」。

提前去寺廟參拜求心安

部分年輕人則趁著假期離開城市，換一種方式迎接新年。在銀行上班的小盧，平日長時間對著螢幕工作，生活節奏緊湊。今年跨年，他和幾位朋友提早請假，驅車前往上州滑雪場，把新年放在雪地裡度過。白天一行人輪流上雪道，晚上回到民宿，一邊煮火鍋一邊談天說地。小盧說，滑雪本身帶來的刺激感與專注感，讓人暫時忘掉工作與壓力，「在雪道上只能顧好下一個轉彎，腦子反而很乾淨」。

住在皇后區的林小姐表示，她早在12月27日就前往莊嚴寺參拜，為家人與自己祈求新一...
住在皇后區的林小姐表示，她早在12月27日就前往莊嚴寺參拜，為家人與自己祈求新一年平安順利。(讀者提供)

除了選擇離城跨年的年輕人，也有不少人把迎新的重心放在祈福與內心安定上。住在皇后區的林小姐表示，她早就前往莊嚴寺參拜，為家人與自己祈求新一年平安順利，「我知道最近路況不好，所以就提早去了」。林小姐說，原本也曾考慮在12月31日或2026年1月1日再到寺院迎新，但因近期天氣寒冷、部分道路結冰，莊嚴寺在跨年與元旦當天暫停對外開放，她便沒有再前往，「其實哪一天去不重要，心到了就好。」

吃飯跳舞 老年人的歡聚很輕鬆

法拉盛不少華人酒樓在跨年前幾天陸續舉辦跨年聚會或舞會，讓長者提前相約相聚。(記者...
法拉盛不少華人酒樓在跨年前幾天陸續舉辦跨年聚會或舞會，讓長者提前相約相聚。(記者高雲兒／攝影)

除了年輕人以朋友聚會、出遊或在家小聚的方式迎接新年，法拉盛一帶的華人長者，也有屬於他們自己的跨年熱鬧。法拉盛不少華人酒樓在跨年前幾天陸續舉辦跨年聚會或舞會，讓長者提前相約相聚。

法拉盛不少華人酒樓在跨年前幾天陸續舉辦跨年聚會或舞會，讓長者提前相約相聚。(記者...
法拉盛不少華人酒樓在跨年前幾天陸續舉辦跨年聚會或舞會，讓長者提前相約相聚。(記者高雲兒／攝影)

70多歲的吳阿姨就是其中之一，她和幾位認識多年的朋友早早約好，在跨年前兩天到酒樓吃飯、跳舞。那天傍晚，酒樓裡燈光明亮，桌上擺滿家常菜與熱湯，現場還有音樂播放，舞池很快就熱鬧起來。有人跳交誼舞，有人隨著老歌慢慢擺動，更多人圍在一旁聊天、拍照，氣氛輕鬆。

跨年 華人 法拉盛

上一則

不想時報廣場人擠人 有人改衝布碌崙煙火

下一則

吃12顆葡萄脫單？紐約華人熱鬧迎接新年 社群玩法有趣
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約跨年夜百態 在家團圓成主流、年輕人滑雪迎新

紐約跨年夜百態 在家團圓成主流、年輕人滑雪迎新
連環竊案頻傳 皇后區華社組巡邏隊困難重重

連環竊案頻傳 皇后區華社組巡邏隊困難重重
紐約網購熱不停 法拉盛、長島包裹爆量 郵差周日也加班

紐約網購熱不停 法拉盛、長島包裹爆量 郵差周日也加班
紐約法拉盛52歲華婦已尋回 長島79歲失智婦仍下落不明

紐約法拉盛52歲華婦已尋回 長島79歲失智婦仍下落不明

熱門新聞

華埠工商銀行保險箱接連失竊，至少三名華婦丟失近80萬元現金珠寶，引發節後民眾排隊檢查財物。(記者劉梓祁╱攝影)

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

2025-12-27 01:29
2萬美元轉回中國，其中10萬人民幣被當成贓款退還，華男到亞總會求助。(亞總會提供)

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

2025-12-29 19:29
雖然聖誕節當天不會迎來民眾期盼的白色耶誕，但紐約及三州地區本周末恐將迎上另一場快速移動的冬季風暴。(記者馬璿／攝影)

周末迎暴雪 紐約降雪最高達6吋

2025-12-25 01:30
76歲華婦華埠家中身亡，其子涉案於紐約上州被捕；圖為案發地尼克伯克村。(截自蘋果地圖)

曼哈頓華埠76歲華婦陳屍家中 41歲兒涉案平安夜落網

2025-12-26 14:07
今年聖誕節，華埠依舊人來人往。其中最受矚目的餐廳之一是位於勿街(Mott St.)的老字號中餐館「和合」(Wo Hop)。(記者范航瑜／攝影)

吃餃子、炒麵…過聖誕節 猶太社區延續傳統

2025-12-26 07:29
法官判決紐約州的綠燈法與聯邦法律並不衝突，紐約仍可發給通過考試但未取得合法居留身分者駕照。（路透）

聯邦法官維持紐約州「綠燈法」有效 允無身分者拿駕照

2025-12-25 07:25

超人氣

更多 >
海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？
多州2026年將持續推動取消或降低房產稅

多州2026年將持續推動取消或降低房產稅
前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞
驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料
地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？