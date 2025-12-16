紐約準第一副市長：新市府將提街道總體規畫路線圖

我的頻道

記者許君達／紐約報導
紐約市準第一副市長佛雷翰表示，新市府將為公車、單車專用道和行人安全設施改造規畫設定明確日程，並致力於落實。(MTA提供)
已被候任紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)宣布為未來市府第一副市長的佛雷翰(Dean Fuleihan)15日在出席公民預算委員會(Citizens Budget Commission)早餐會時表示，新一屆市府將致力於為紐約市街道整體規畫方案提出明確的行動目標，以實現交通安全願景和高效免費公車服務的承諾。

據報導，前任市議長強生(Corey Johnson)在餐會上詢問佛雷翰，將如何實現曼達尼的「快速且免費的公車」承諾。佛雷翰表示，免費公車乃至此前多任市府都在提的「零死亡願景」都是結果，若想實現這些結果，則須由新市府提出一套街道總體規畫路線圖，明確規定行政當局每年須建設多少單車道、多少行人安全設施，並確保其切實可行。

佛雷翰的回應一定程度上回應了強生在任議員期間所提出的「街道總體規畫」(Streets Master Plan)。該立法要求市長亞當斯(Eric Adams)上任後，每年增設50哩設有防護措施的單車道以及30哩公車專用道，然而亞當斯市府多次未能達標，強生的繼任者歐德思(Adrienne Adams)曾表示要考慮控告亞當斯市府的失職，但最終未能執行。

佛雷翰的表態，表明即將於明年1月1日上任的曼達尼市府正在重新考慮尊重並執行「街道總體規畫」的要求。

數據顯示，今年前11個月內，紐約市總共報告7萬7891起交通事故，造成4萬5440人受傷，比上年同期分別下降了7%和8%。

佛雷翰出席早餐會時還表示，曼達尼市政府計畫在不耗盡市財政的情況下，推進其全面的住房可負擔性計畫。這項包括凍結租金和擴大兒童保育服務在內的住房可負擔性計畫將繼續推進，但他也承認，預算緊張、與工會談判以及市政招聘緩慢，可能會使紐約市民難以迅速獲得救濟。

他說，「在降低住房負擔能力方面，我們制定了一項非常積極的計畫」，「但日常運營問題同樣重要」。

