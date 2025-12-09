我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

立威廉得知罹癌先做遺囑規畫 攜妻女飛日本度假

不與美唱反調？歐盟提用俄遭凍結主權資產援烏 日潑冷水

紐約「購屋之路」啟動 助零工族申請房貸購屋

記者曹馨元／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一項針對零工族的幫扶計畫已啟動，將協助外賣員、自由職業者等獨立工作者更好地應對申請房貸時的收入證明要求。圖為在紐約布碌崙(布魯克林)八大道送餐的外賣郎。(記者顏潔恩／攝影)
一項針對零工族的幫扶計畫已啟動，將協助外賣員、自由職業者等獨立工作者更好地應對申請房貸時的收入證明要求。圖為在紐約布碌崙(布魯克林)八大道送餐的外賣郎。(記者顏潔恩／攝影)

對於收入來源不穩定的零工族而言，透過房貸幫助購買首套住房並非易事。非營利組織「紐約市住房合作夥伴」(NYC Housing Partnership)表示，一項針對零工族的幫扶計畫已啟動，將協助外賣員、自由職業者等獨立工作者更好地應對申請房貸時的收入證明要求。

該項名為「購屋之路」(Pathways to Homeownership)的計畫，由紐約市住房合作夥伴與Airbnb共同推出，將透過設立針對性工作坊、一對一諮詢，協助零工族整理可用於房貸核准的收入證明，並提供州市府或私人的首付協助。同時，參與者將接受關於如何創造收入、維持房產、避免止贖及累積房產淨值的培訓。

自新冠疫情爆發以來，許多原本有固定工作的民眾，轉向季節性、項目制等零工工作，以維持生計。市府統計顯示，目前全市約有6萬名外賣員，多數為彈性上班時間或按任務計酬。

紐約市住房合作夥伴斯瑪爾(Jamie A. Smarr)表示，由於零工族缺乏固定薪資單、W-2或1099等收入文件，在申請首套房貸時往往處於不利地位。他也預計，在「購屋之路」的幫助下，每年將有約1000名零工族得以購置首套住房。

自由職業者聯盟(Freelancers Union)主席艾斯皮納(Rafael Espinal)表示，該組織在紐約市約有50萬名會員。「我們的金融體系也應跟上現代工作模式，」他補充說，自由職業者正成為更主流的工作模式，而現行房貸制度未充分反映該類工作特性，讓購屋仍是許多自由職業者遙不可及的夢想。

這項新計畫是近年來紐約支持零工經濟的多項公私措施之一。2023年，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)通過「Freelance Isn’t Free」法案，為自由職業者提供權益保障，確保書面契約、及時全額付款，以及行使權利時免受報復與歧視。

「中產階級美國人的經濟環境已發生重大轉變，我們也應該調整重點」，斯瑪爾指出，「這個計畫的目標，是幫助零工族、自由職業者、季節性工作者以及自僱者，利用非傳統收入來源實現購屋夢」。

一項針對零工族的幫扶計畫已啟動，將協助外賣員、自由職業者等獨立工作者更好地應對申...
一項針對零工族的幫扶計畫已啟動，將協助外賣員、自由職業者等獨立工作者更好地應對申請房貸時的收入證明要求。(記者馬璿／攝影)

紐約市 疫情 紐約州

上一則

法拉盛3歲童車禍命案 母批關鍵證據遭忽視 籲判慣犯至少1年

下一則

放棄出租公寓 曼達尼上任後將住瑰西園
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

「大賣空」貝瑞坐等兩檔房貸股IPO翻身 預言股價倍增

「大賣空」貝瑞坐等兩檔房貸股IPO翻身 預言股價倍增
香奈兒時裝秀舞台 搬到紐約廢棄地鐵站

香奈兒時裝秀舞台 搬到紐約廢棄地鐵站
紐約居住壓力全球第一 生活成本最沉重

紐約居住壓力全球第一 生活成本最沉重
紐約候任市長曼達尼發布影片 指導非法移民對抗ICE

紐約候任市長曼達尼發布影片 指導非法移民對抗ICE

熱門新聞

檢方稱胡驍多渠道多層次將錢從中國轉移到美國。(本報檔案照)

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

2025-12-03 12:08
氣象預測紐約本周末將出現五至七吋積雪，提醒居民外出留意路面濕滑並提前準備除雪用品。圖為紐約市過去的雪後街景。(本報檔案照)

紐約市本周末可能積雪7吋 清雪規定一次看懂

2025-12-04 15:27
紐約市賭場競標在12月1日(周一)迎來關鍵決定，州內五人組成的設址委員會建議為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照。圖為大都會公園建成模擬圖。(大都會團隊提供)

紐約賭場3提案均獲州委員會批准 比鄰法拉盛這家最受關注

2025-12-01 13:10
紐約州車輛管理局最近通過新版點數制度，將從2026年起執行；新規下，違規點數和停照標準都變得更嚴格。(本報檔案圖)

紐約駕照明年新規：扣分加重 24個月扣10點可吊銷

2025-12-02 07:26
長期以來，紐約州各地方政府可透過「長者房產稅減免」等計畫，對符合條件的65歲以上屋主提供房產稅減免。(記者范航瑜╱攝影)

霍楚簽署紐約州新法 長者房產稅減免上限提高至65%

2025-12-07 07:31
紐約市長當選人曼達尼主張凍結全市逾百萬戶租金穩定公寓的租金，引發房東大舉拋售物業。(記者范航瑜／攝影)

曼達尼凍租政策將上路 連穩租房東都用「跳水價」掛售

2025-12-05 19:14

超人氣

更多 >
好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了
別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理

別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理
憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高
中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？