我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

AI融資風險升高 OpenAI竟從股市救世主變成沉重包袱　

紐約候任市長曼達尼發布影片 指導非法移民對抗ICE

記者許君達╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約候任市長曼達尼(左)發出影片教授非法移民如何對付移民局探員執法行動，公開挑釁聯邦的移民執法政策。圖為川普總統11月在白宮接見曼達尼。(美聯社)
紐約候任市長曼達尼(左)發出影片教授非法移民如何對付移民局探員執法行動，公開挑釁聯邦的移民執法政策。圖為川普總統11月在白宮接見曼達尼。(美聯社)

紐約候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)7日在社群媒體上發布一則時長約1分半的短影片，呼籲非法移民在面對聯邦執法人員時應該「站起來」，並「了解你的權力」；影片中，他也重申在上任後會致力於保護紐約市的300萬移民，不過該影片卻引發保守派的不滿。

曼達尼的影片針對聯邦移民與海關執法局(ICE)最近一次對曼哈頓華埠堅尼路(Canal Street)的掃蕩行動而發，並特別配以英文及西語雙語字幕。該影片以「空中課堂」的形式呈現，曼達尼首先在身後的白板上用大字寫下教學主題「了解你的權利」，然後分別介紹三則有關ICE權力邊界的規定。

曼達尼指出，執法人員不得在沒有司法逮捕令的情況下未經允許進入私人領地、學校或私有的工作場所。他在影片中展示了合格的司法逮捕令樣張，並強調，如果沒有與之相同的逮捕令、或逮捕令上沒有法官簽名，任何人都有權拒絕執法人員進入並保持門戶關閉。他還特別展示了一種由ICE自行發布的逮捕令，並強調，有些執法人員會利用這種文件稱自己有權逮捕當事人，但「那是錯的」。曼達尼說，「ICE有權合法欺騙你，但你也有權保持沈默。」

影片繼續指出，如果遭到拘留，當事人需要不停地追問「我是否可以走了」(Am I free to go)，直到對方給予答覆。曼達尼還指導移民：遇到ICE時要保持冷靜，切勿做出妨礙調查、拘捕或逃跑的行為。而對於當事人或目擊者來說，在不構成干擾執法行為的情況下，給ICE執法人員拍照或錄影都是完全合法的。

在影片最後，曼達尼說，紐約市擁有自由示威抗議的憲法權利，在他上任市長後，將保護市民的這一權利。他還強調，紐約將永遠歡迎移民。

保守派政治評論家薩比亞(Carmine Sabia)回覆：「所以你就可以忽視那些你不喜歡的法律？那美國是否就不用制定邊境和移民相關法律了？」

外界認為，一旦曼達尼就任，與川普政府的緊張關係將會加劇；曼達尼的影片發布7小時後，已54萬次觀看量、3萬點贊、4300次轉發和1100條留言。

針對ICE在華埠的掃蕩，曼達尼發布段影片，指導紐約移民「了解你的權利」。(影片截...
針對ICE在華埠的掃蕩，曼達尼發布段影片，指導紐約移民「了解你的權利」。(影片截圖，取自曼達尼官方X)

曼達尼 非法移民 ICE

上一則

地鐵懷舊列車回歸 市民穿傳統服裝乘車進入「時光隧道」
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

華女收ICE緊急調查信 竟是專業人士設計騙局

華女收ICE緊急調查信 竟是專業人士設計騙局
憂ICE執法 逾70年傳統遊行暫停

憂ICE執法 逾70年傳統遊行暫停
南加逾70年傳統節慶遊行 因擔憂ICE執法 今年停辦

南加逾70年傳統節慶遊行 因擔憂ICE執法 今年停辦
眾院再施壓 令谷歌、蘋果下架監控ICE App

眾院再施壓 令谷歌、蘋果下架監控ICE App

熱門新聞

檢方稱胡驍多渠道多層次將錢從中國轉移到美國。(本報檔案照)

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

2025-12-03 12:08
美國國家氣象局的預報顯示，本周紐約和新澤西可能再迎一波冬季天氣，一場沿海風暴將於12月2日(周二)橫掃這些地區。紐約市以北地段可能將在當日迎來積雪，紐約市內則更有降雨的可能。(記者范航瑜╱攝影)

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

2025-11-30 15:40
氣象預測紐約本周末將出現五至七吋積雪，提醒居民外出留意路面濕滑並提前準備除雪用品。圖為紐約市過去的雪後街景。(本報檔案照)

紐約市本周末可能積雪7吋 清雪規定一次看懂

2025-12-04 15:27
紐約市賭場競標在12月1日(周一)迎來關鍵決定，州內五人組成的設址委員會建議為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照。圖為大都會公園建成模擬圖。(大都會團隊提供)

紐約賭場3提案均獲州委員會批准 比鄰法拉盛這家最受關注

2025-12-01 13:10
華埠再現大規模抗議ICE衝突，數百示威者與警方爆發推撞。(市議員Chris Marte提供)

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

2025-11-30 07:38
紐約州車輛管理局最近通過新版點數制度，將從2026年起執行；新規下，違規點數和停照標準都變得更嚴格。(本報檔案圖)

紐約駕照明年新規：扣分加重 24個月扣10點可吊銷

2025-12-02 07:26

超人氣

更多 >
川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識
解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架
烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備
紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告
中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人