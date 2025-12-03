我的頻道

中國派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

移民局追「債」 華人10年前來美產子被查

移民政策重傷、甚至被當間諜 紐約市大2台裔校長憂心

記者曹馨元／紐約即時報導
紐約市大皇后學院校長吳華揚(中)與勃魯克學院校長吳思永(左)，就移民政策的影響闡述各自觀察與擔憂。(記者曹馨元／攝影)
自川普總統第二任期以來，針對國際學生及工作簽證的打擊，已致使紐約市大(CUNY)系統的國際學生入學率下跌17%。市大系統皇后學院(Queens College)校長吳華揚(Frank Wu)與勃鲁克學院(Baruch College)校長吳思永(David Wu)，2日在一場對談中就移民政策的影響闡述各自觀察與擔憂。

出生於台灣移民家庭的吳華揚表示，當初競逐校長一職時，就是衝著皇后學院而來，從未考慮其他學校；之所以選擇皇后學院，正是看中其所在地法拉盛的移民社區特色。「我們學校裡有三分之一是移民，另三分之一是二代移民」，吳華揚說，盡管皇后學院真正拿學生簽證的比率並不高，但學生群體的移民成分極重，「每個人都受到(移民政策)影響」。

而吳思永則指出，商科實力強勁的勃魯克是紐約市大系統內國際生比率最高的院校，共有42%的學生為亞裔，校內的2萬名學生在家中說超過100種語言；他也坦言，勃魯克如今的國際生申請數量已有約10%的下跌。

「我們在川普第一任期內也經歷了這樣的趨勢，當時許多學生會開始考慮澳洲、英國等其他國家的學校」；畢業於東海大學的吳思永不久前受邀訪台，前往12所大學交流訪問；他表示，許多學生仍對勃魯克表達濃厚的興趣。勃魯克是全美大學的「性價比」冠軍，能讓來自收入末尾10%家庭的學生，在畢業後躋身薪資最高10%的行列；因此，吳思永更擔心工作簽證變動對學生的影響。

吳華揚認為，高等教育是美國夢的引擎，他的父母當年依靠獎學金來美求學，就是最好例證；如今由於高壓地緣政治等種種因素的影響，社會中瀰漫著將亞裔異化成他者的不信任、當局也將中國學生視作「間諜」，有悖於美國夢的初衷。

吳華揚也分享說，皇后學院近年獲得一筆大額校友捐款，這名來自香港的移民，當年靠做兼職卡車司機完成學業。「如果我們要在與中國的競爭中保持領先，我們必須要吸引更多移民人才」，吳華揚說。

