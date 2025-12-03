紐約市ICE逮捕人數激增 川普上任半年超過去年總和

在川普任期的前六個月內，移民與海關執法局(ICE)在紐約市逮捕的人數已超過2024年全年總和。(記者曹馨元／攝影)

最新數據顯示，在川普 總統第二任期的前六個月，移民與海關執法局(ICE)在紐約市 逮捕的人數已超過2024年全年總和。不過，川普仍批評紐約市的庇護政策，誓言加大驅逐力度；聯邦司法部也於日前解雇八名紐約市移民法官。

NY1電視台梳理自2024年1月至2025年7月ICE拘捕非公民的數據，指從拜登任期的最後一年到川普上任的前六個月，紐約市遣返案數量共上升150%；其中，川普任期內共逮捕917名已被定罪者，明顯高於2024年全年的560人。

全美範圍內，ICE逮捕與遣返人數在川普上任六個月均高於2024年，其中定罪者比率則略低於拜登任期。

川普自上任以來，一直宣稱ICE將鎖定「最危險的罪犯」。但在紐約市被逮捕的非法移民 中，僅20%為涉及謀殺、綁架、人口販賣等案件的重罪犯，約66%為盜竊、酒駕、欺詐等類型罪犯，餘下14%則是僅犯下交通違規等案件的輕罪犯。

「遣返數據項目」(Deportation Data Project)共同主管布萊爾(Graeme Blair)指出，川普政府所傳遞的訊息與實際被拘留、遣返的人群之間存在很大落差。他表示，由於今年預算案將移民執法與拘留資源在四年內提高近1000億元，逮捕人數恐持續上升。

而在川普任期前半年，於移民法院當場拘捕出庭者已成為其在紐約標誌性政策；截至2025年7月，ICE已在位於曼哈頓聯邦廣場26號大廈(26 Federal Plaza)的紐約市移民法庭內執行約460起逮捕，數量遠超過其他城市。

川普政府12月1日還解雇了八名紐約市移民法官。在此之前，他已在全國解雇約90名移民法官，包括紐約市的六人。在前一波被炒的法官表示，川普政府針對的是那些被認為對移民過於寬鬆的法官，並試圖製造恐懼氣氛，將影響現任法官執行法律的公正性。

民調顯示，超過半數受訪登記選民認為大部分被美國政府遣返的對象應被遣返，但同時也認為「遣返程序大多不公平」。