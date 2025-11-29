堅尼路地鐵猥褻案 警徵線索追緝
曼哈頓華埠堅尼路(Canal St.)地鐵站日前發生一起清晨強制猥褻案件，一名23歲女子在乘車途中遭陌生男子伸手摸腿後，嫌犯立即逃逸；紐約市警(NYPD)目前仍在追緝，呼籲民眾協助辨識嫌犯。
市警表示，案件發生於11月12日早上約7時10分。受害女子當時正沿著位於Varick Street夾堅尼路的地鐵1號線堅尼路站樓梯往上行走，一名不明身分的男子突然靠近，隔著衣物抓住她的大腿內側及腿部。女子受驚尖叫後，嫌犯立即轉身逃離，方向不明；事件中無人受傷。
警方描述，嫌犯為男性，案發時身穿黑色外套、黑色連帽衫、黑色長褲，腳著黑白色運動鞋。市警統計顯示，毗鄰華埠五分局、案發所在的一分局轄區內，今年至今發生的重大罪案與去年同期相比減少1.4%，為1600起。
其中強姦案較去年上升6.7%，由15件增至16件；搶劫案增加6%，從134件升至142件；重竊案(Grand Larceny)則上升2.3%，今年至今累計1094件。
警方已公開涉案者影像，呼籲知情人士提供信息。民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。
