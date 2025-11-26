曼哈頓堅尼路改造案「重人抑車」意見兩極 華埠反對 非華人支持

根據市交通局公布的堅尼路改造方案，華埠路段南北兩側將各自被削減一條車道，同時將獲架街最東段封閉，以拓寬人行道的空間。(記者許君達╱攝影)

市交通局近日在曼哈頓第一、二、三社區委員會的聯合會議上展示了堅尼路(Canal Street)改造草案。該方案的原則為壓縮行車空間並為行人創造更多便利。但「重人抑車」的思路，在下城不同社區之間引發對立，當日共近200人發言，來自華埠 和小義大利 的代表多數反對限制交通，但周邊社區代表則大比率支持該方案。

根據方案，堅尼路以百老匯 大道(Broadway)交叉口為界，被分為東西兩段。其中，與華埠關係最為密切從百老匯大道至伊麗莎白街(Elizabeth St)的東段範圍，南北兩側各自減少一條車道，用於拓寬人行道。此外，在勿街(Mott Street)路口西側還將設置一處混凝土安全島，為過馬路的行人創造一個臨時待避的空間。

此外，位於巴士打街(Baxter St)和茂比利街(Mulberry St)之間的獲架街(Walker St)路段將被封閉，封閉處將華埠信息亭所在的島嶼狀步行空間連為一體，形成一個小型公共廣場。而由於最外側車道改為人行道，原有的停車位將被取消，交通局計畫在相鄰的街道上增設專用的裝卸區，將原本停在堅尼路上的貨車轉移至不影響交通的背街處。

方案此後還將分別在三個社區委員會分別徵集意見並予以修正。交通局方面稱，如果各社區委員會表決順利，預期將在明年春季完成最終設計方案，並最早在明年7月開工。

在會上，大量居民強烈支持該方案，認為在交通事故高發的堅尼路上壓縮行車空間並擴大行人路權，為附近行人所迫切需要的。一名發言者表示，汽車已占據太多空間，何況多數駕駛並非紐約市納稅居民，而在堅尼路上步行的人才是這裡真正的主人，「我不能理解，為什麼有人依然希望汽車的特權凌駕在行人之上。」

另一方面，多名華埠社區活躍人士和普通居民反對該方案。身為醫生的大華埠民權聯盟共同主席陳建閃表示，華埠有大量華人診所，前往診所的很多病患需要代步車輛，若取消原本可用來臨時停車的車道，他們也只能被迫停在行車道上，只會增加壅堵和汙染。

紐約同源會創會主席陳慧華表示，抑車計畫無益需要看醫生的居民和需要卸貨的生意人。堅尼路當前最大的問題是商販太多導致人行道狹窄，社區最需要的是更強的執法力量。「堅尼路以南鄰里聯盟」負責人李卓勳(Jan Lee)亦表示，首要問題不在交通，當局先解決街道上的違法、犯罪和暴力問題。

部分外族裔居民亦發言支持「商販才是最大問題」的說法，普遍認為如果僅拓寬人行道卻不加強執法，無異於「邀請」更多無證商販前來。