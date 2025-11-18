我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

霍楚促撥付取暖補助 確保11/24申領

記者許君達／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2025年度供暖季開始，但聯邦家庭能源援助計畫(HEAP)資金由於政府停擺而延遲到位，導致紐約州的補貼申請推遲至11月24日。(記者許君達／攝影)
2025年度供暖季開始，但聯邦家庭能源援助計畫(HEAP)資金由於政府停擺而延遲到位，導致紐約州的補貼申請推遲至11月24日。(記者許君達／攝影)

紐約州霍楚(Kathy Hochul)17日發布公告，要求聯邦盡快撥付應發放給紐約州的4億元家庭能源援助計畫(HEAP)資金，以便確保紐約州本年度的取暖補助申請能在11月24日開放；霍楚並建議低收入居民申請由州府提供的能源負擔能力計畫(EAP)，以確保冬季取暖。

HEAP補助金由聯邦撥款、各州負責向居民發放。紐約州聯邦眾議員通科(Paul Tonko)說，本年度紐約州獲得聯邦財政的供暖補貼共4億元，惠及全州150萬人，補貼額度與去年相同。但由於聯邦政府此前停擺長達43天，撥款延遲。雖然政府已於上周重開，但供暖補助金完全到位仍需一定時間以完成行政流程。

紐約州通常在11月初開始HEAP申請季，但紐約州當局估計，今年的申請季最早要到11月24日才能開始，這還要取決於聯邦撥款能否在未來數日內到位。

據規定，申領HEAP的家庭成員須為美國公民或合法永久居民，符合領取糧食券(SNAP)、臨時救濟金或補充保障收入(SSI)等聯邦福利資格，四口之家月收入不超過6680元。補貼金額因地方經濟差異等因素而異，在2024至2025年供暖季，紐約市居民最高補貼標準為996元。

負責為紐約市提供能源的聯合愛迪生(ConEdison)公司截至今年9月底，已對超過14萬戶欠費居民採取過斷電措施，為2000年以來最多。15名州眾議員10月聯名致信霍楚指出，若本年度無法如期啟動HEAP申請，將導致大量低收入市民陷入經濟困境。

霍楚表示，紐約州的EAP補貼計畫獨立於聯邦的HEAP補貼，它為低收入家庭提供能源帳單折扣，每年每戶最高可節省500元，四口之家年收入不超過8萬160元即可申請。通常情況下，符合聯邦HEAP資格的家庭可自動獲得EAP的匹配補貼，不過EAP補貼也可由居民自行向當地公用事業提供商註冊申請，州府呼籲尚未領到HEAP補貼的家庭盡快申請EAP，詳情查詢ny.gov/EAP。

紐約州 低收入 霍楚

上一則

史里華：無懼曼達尼當選紐約市長 但深惡痛絕葛謨及富豪金主

下一則

紐約下州賭場之爭 委員會考察3案 預計12/1公布結果
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

美前機師「嗑茫」試圖切斷航班引擎 法官判免入獄理由曝光

美前機師「嗑茫」試圖切斷航班引擎 法官判免入獄理由曝光
警察和聯邦執法人員 著裝、行動大不同

警察和聯邦執法人員 著裝、行動大不同
民調:最糟糕駕駛 33%新州人指向紐約州

民調:最糟糕駕駛 33%新州人指向紐約州
政府重新開門 仍有20萬人恐失糧補

政府重新開門 仍有20萬人恐失糧補

熱門新聞

皇后區法拉盛一名柳姓男子結識在中國的魏姓女子，2023年登記結婚後協助魏女及其兩名女兒移民美國，不料母女三人今年5月抵達紐約僅兩天後便失聯；圖為甘迺迪機場。(路透)

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

2025-11-17 13:25
22歲華裔青年洪永尼(Yony Hung，音譯)憑藉創意料理「委內瑞拉中式炒飯」，吸引大批食客排隊購買，甚至連西語裔歌手J Balvin等明星也聞香而至。(取材自Instagram)

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

2025-11-17 07:47
皇后區法拉盛一名華人理髮店員工本月在前往美國公民及移民局(USCIS)例行報到時，突然遭移民及海關執法局(ICE)拘押，並被送往新澤西州移民拘留中心。圖為ICE幹員10月21日在曼哈頓華埠的逮捕行動。(美聯社)

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

2025-11-13 07:17
來自台灣、現住紐約布魯克林的網紅鍾佩，遭控在紐約市吃遍包括彼得·魯格牛排館等多家高檔餐廳，卻賴帳不付錢。圖為彼得·魯格著名的牛排。(路透)

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

2025-11-17 19:46
隨著向移民局報到時被捕的事件頻發，紐約市不少華裔移民已開始考慮放棄庇護程序，甚至希望能提前回中國。(記者高雲兒╱攝影)

紐約華人按時報到被拘捕引恐慌 有人已考慮放棄留美、提前返中

2025-11-15 20:25

重磅消息：華人，華裔，華僑請注意！ ！ ！

2025-11-05 12:42

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳
拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費