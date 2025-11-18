霍楚促撥付取暖補助 確保11/24申領

2025年度供暖季開始，但聯邦家庭能源援助計畫(HEAP)資金由於政府停擺而延遲到位，導致紐約州的補貼申請推遲至11月24日。(記者許君達／攝影)

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)17日發布公告，要求聯邦盡快撥付應發放給紐約州的4億元家庭能源援助計畫(HEAP)資金，以便確保紐約州本年度的取暖補助申請能在11月24日開放；霍楚並建議低收入 居民申請由州府提供的能源負擔能力計畫(EAP)，以確保冬季取暖。

HEAP補助金由聯邦撥款、各州負責向居民發放。紐約州聯邦眾議員通科(Paul Tonko)說，本年度紐約州獲得聯邦財政的供暖補貼共4億元，惠及全州150萬人，補貼額度與去年相同。但由於聯邦政府此前停擺長達43天，撥款延遲。雖然政府已於上周重開，但供暖補助金完全到位仍需一定時間以完成行政流程。

紐約州通常在11月初開始HEAP申請季，但紐約州當局估計，今年的申請季最早要到11月24日才能開始，這還要取決於聯邦撥款能否在未來數日內到位。

據規定，申領HEAP的家庭成員須為美國公民或合法永久居民，符合領取糧食券(SNAP)、臨時救濟金或補充保障收入(SSI)等聯邦福利資格，四口之家月收入不超過6680元。補貼金額因地方經濟差異等因素而異，在2024至2025年供暖季，紐約市居民最高補貼標準為996元。

負責為紐約市提供能源的聯合愛迪生(ConEdison)公司截至今年9月底，已對超過14萬戶欠費居民採取過斷電措施，為2000年以來最多。15名州眾議員10月聯名致信霍楚指出，若本年度無法如期啟動HEAP申請，將導致大量低收入市民陷入經濟困境。

霍楚表示，紐約州的EAP補貼計畫獨立於聯邦的HEAP補貼，它為低收入家庭提供能源帳單折扣，每年每戶最高可節省500元，四口之家年收入不超過8萬160元即可申請。通常情況下，符合聯邦HEAP資格的家庭可自動獲得EAP的匹配補貼，不過EAP補貼也可由居民自行向當地公用事業提供商註冊申請，州府呼籲尚未領到HEAP補貼的家庭盡快申請EAP，詳情查詢ny.gov/EAP。