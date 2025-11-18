我的頻道

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

「造山者」再次將台灣推向國際 製片：盼傳承造山精神

記者馬璿／紐約報導
紀錄片「造山者」在台灣獲千萬票房，近日主創團隊導演蕭菊貞(圖中)、製片人陳添順(圖右)、蔣顯斌(圖左)帶著此片巡迴全球，向世界介紹打造半導體產業背後不為人知的艱辛。(記者馬璿／攝影)
紀錄片「造山者」在台灣獲千萬票房，近日主創團隊導演蕭菊貞(圖中)、製片人陳添順(圖右)、蔣顯斌(圖左)帶著此片巡迴全球，向世界介紹打造半導體產業背後不為人知的艱辛。(記者馬璿／攝影)

在全球競逐晶片技術的浪潮中，台灣這座島嶼的名字逐漸躍上國際舞台。「護國神山」這一原用來形容中央山脈抵禦天災的詞彙，如今也被用來指代台灣積體電路製造(台積電)的卓越成就。在這句象徵國力的稱號背後，是一群承擔重責、面對未知的年輕工程師，他們一步一腳印，築起這座科技之山的堅韌。

日前在紐約放映的紀錄片「造山者」聚焦的便是半世紀前的那些年輕工程師、學者與決策者。貫徹全片的「賭注」二字，更忠實呈現大時代下的惶恐與不安。1970年代的台灣，不僅面臨石油危機的內憂，更被退出聯合國、與美國斷交的外患夾擊。當時的政府與相關學者選擇押注科技，透過引進美國技術與培育本土人才，孕育出第一批晶圓工程師。但人們所不知的是，每一個決策背後，都隱含與未知的豪賭。

導演蕭菊貞與製片人陳添順、蔣顯斌，將這段深藏於技術史下的人文故事帶上跨海巡演之路，從台北到紐約，再到充滿足跡的矽谷，讓世界得以全面看見這群「造山者」的力量。蕭菊貞提到，1971年台灣退出聯合國時，許多人選擇移民美國，但仍有一批工程師選擇回台，守護台灣、確保後代有安身之地，「這是真正的造山者精神，也是因為這樣才成就後來的台積電」。

「造山者」的誕生，不僅是一場拍攝，更是一段歷史的考古與現代資訊的拼湊。團隊走訪工研院、新竹科學園區等地，耗時五年，收集數千張舊照片、百餘小時訪談，試圖還原1970年代艱難的起點，甚至逐一重現七人會議曾光顧的小欣欣零食店，只為讓觀眾感受當年的「賭局」。

自稱「科技麻瓜」的蕭菊貞過去專注於人文與土地題材，對科技毫無興趣。但在參加前工研院電子所所長胡定華追思會時，她被一群頭髮被歲月染白、眼神依舊堅毅的業界前輩打動。蕭菊貞感受到，這群人不只是創業家，更是一群造夢者，「很多人談到產業故事想到的都是技術或營收，但訪談時，他們最深刻的其實是堅持與勇氣，前輩也終於看見有人用不同視角理解他們的艱辛」。

對陳添順而言，這些在紙本紀錄上帶過的文字，其實代表了「無名英雄的歷史定位」。多位科技界前輩憶當年時流露的真情，更為觀眾敲開晶片磚背後的人性。蔣顯斌補充，這部紀錄片為台灣找到命運共同體的公約數，如今看似奇蹟的成果，其實是無數人累積的結果。

除了賭注，「使命感」也是貫穿世紀的核心理念。蕭菊貞說，「很多人把成功視為理所當然，但我希望觀眾看到的，是成功背後沒有僥倖、沒有金湯匙，全靠努力與勤奮。能把這部電影帶到全球，是我們作為文化人、作為台灣一份子的使命」。

談及對未來世代的啟示，蔣顯斌鼓勵後輩不自輕，「每一次造山運動都是重新洗牌，對個人、家庭、公司乃至國家都是挑戰與契機。陳添順指出，前輩的造山核心在於三個重點，「選擇困難的事、付諸行動、不畏艱難持續堅持，這就是造山者精神。」50年前的故事已由前輩書寫，而造山運動仍在延續，影響後代。這場跨越時代的對話，也將由未來的台灣人民繼續接力，繼續傳承下去。

1970年代，台灣政府招募一支19人團隊至美國無線電台(RCA)取經學習技術，也...
1970年代，台灣政府招募一支19人團隊至美國無線電台(RCA)取經學習技術，也就此打下台灣半導體的基礎。(取材自造山者粉絲專頁)
「造山者」團隊為講求真實，5年內走訪工研院、新竹科學園區並緊跟時事，蒐集數千張舊...
「造山者」團隊為講求真實，5年內走訪工研院、新竹科學園區並緊跟時事，蒐集數千張舊照片、百餘小時的訪談資料，試圖還原1970年代那段艱難的開端。(取材自造山者粉絲專頁)

