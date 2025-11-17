我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳

川普改口 籲共和黨投票支持公布艾普斯坦檔案

政府重新開門 仍有20萬人恐失糧補

記者胡聲橋／紐約報導
雖然政府重新開門，明年仍有數十萬紐約市民領不到糧食券福利。(路透)
雖然政府重新開門，明年仍有數十萬紐約市民領不到糧食券福利。(路透)

紐約市府官員警告說，雖然政府停擺已結束，部分居民的糧食券(SNAP)仍可能面臨危機，成千上萬紐約市民恐怕將於2026年喪失領取糧食券福利的資格。

市社會服務局(DSS)局長帕克(Molly Wasow Park)警告，即使糧食券恢復運作，由於今年早些時候國會通過的支出法案限制受助資格，2026年仍有逾20萬紐約市民可能喪失糧食券福利。帕克說，「影響會相當顯著。新規定適用於18至64歲、家庭中無殘障成員或未滿14歲子女的個人」。

市社會服務局正設法協助紐約居民符合新的領取糧食券的標準 ，以維持應得的福利，詳情可訪問市社會服務局官網NYC.gov/DSS。

紐約市的食物救濟站說，有超過100萬領取糧食券福利的紐約市民陷入困境。紐約公共食品救濟站執行總監格里馬爾迪Stephen Grimaldi說，「我們正共同見證救濟站的訪客人數以兩位數激增」。

緊急食物提供機構的負責人日前在紐約開會，商討如何處理紐約市正在面臨的食物危機。西區反飢餓運動(West Side Campaign Against Hunger)執行長和圓桌會議(Roundtable)共同創辦人席佛曼(Greg Silverman)表示，「我們聽說家長為了讓孩子有食物，寧願自己節食。我與學校供餐人員交談後得知，因為家長們堅持讓每個孩子都領取學校的餐食，學校廚房裡已無剩餘食物」。

雖然最高法院延長了允許聯邦政府在政府停擺期間繼續延緩發放糧食券福利的命令，但這不會影響紐約州的受助者，因為紐約州已決定先行恢復發放糧食券福利。

州檢察長詹樂霞(Letitia James)說，「我們期盼隨著政府重啟運作及糧食券全面恢復撥款，這場苦難能盡快終結。在此期間，所有已領取11月糧食券福利的紐約市民，請放心使用這些款項」。

糧食券 紐約市 紐約州

上一則

紐約市每年250人車禍亡 民團籲通過整改法案

下一則

法拉盛擬建兩排汙設施 華人:治標不治本
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

布碌崙民主黨年會 支持曼達尼勝選

布碌崙民主黨年會 支持曼達尼勝選
布碌崙民主黨舉行年會慶祝黨內團結 曼達尼：一起創造歷史

布碌崙民主黨舉行年會慶祝黨內團結 曼達尼：一起創造歷史
詹樂霞不認罪 批川普將司法當「報復工具」

詹樂霞不認罪 批川普將司法當「報復工具」
霍楚集會力挺詹樂霞 批川普司法部成「報復工具」

霍楚集會力挺詹樂霞 批川普司法部成「報復工具」

熱門新聞

重磅消息：華人，華裔，華僑請注意！ ！ ！

2025-11-05 12:42
皇后區法拉盛一名華人理髮店員工本月在前往美國公民及移民局(USCIS)例行報到時，突然遭移民及海關執法局(ICE)拘押，並被送往新澤西州移民拘留中心。圖為ICE幹員10月21日在曼哈頓華埠的逮捕行動。(美聯社)

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

2025-11-13 07:17
前紐約市長白思豪今年9月出席一場在義大利的活動，手中拿著莫札瑞拉起司。(歐新社資料照)

前紐約市長白思豪劈腿已婚官員 進步派女友心碎分手

2025-11-09 15:49
隨著向移民局報到時被捕的事件頻發，紐約市不少華裔移民已開始考慮放棄庇護程序，甚至希望能提前回中國。(記者高雲兒╱攝影)

紐約華人按時報到被拘捕引恐慌 有人已考慮放棄留美、提前返中

2025-11-15 20:25
隨著本季最強冷空氣來襲，紐約周一晚間入夜後預計氣溫將驟降至20多度。(記者曹馨元╱攝影)

紐約「一夜入冬」體感溫度降至25度 可能降雪

2025-11-10 13:07
長島納蘇郡啟動招攬行動，鎖定憂慮「曼達尼政權」的市內居民；圖為傑瑞柯住宅外。(記者劉梓祁╱攝影)

長島納蘇郡推宣傳搶人潮 瞄準紐市搬遷族

2025-11-10 06:13

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭
川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點
高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉

高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉
改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命

改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命