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羅斯福酒店無證客中心熄燈 華人走線客感慨

記者許君達╱紐約報導
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位於曼哈頓中城、有百年歷史的羅斯福酒店，經過疫情挑戰和接待無證客任務之後，23日正式關閉。(記者許君達╱攝影)
位於曼哈頓中城、有百年歷史的羅斯福酒店，經過疫情挑戰和接待無證客任務之後，23日正式關閉。(記者許君達╱攝影)

設在曼哈頓羅斯福酒店(Roosevelt Hotel)的紐約市無證客接待中心連同庇護所24日熄燈，結束為期兩年的運營。它接待逾17萬邊境來客，一度是紐約最大的無證客接待中心。

百年歷史酒店 下一步未知如何處置

23日為接待中心和安置酒店的最後一個營運日，整棟羅斯福酒店從24日早7時起徹底關閉。羅斯福酒店現為巴基斯坦國際航空公司所有，目前，尚不清楚業者計畫未來如何處置這座百年老店。

羅斯福酒店1924年開業，新冠疫情爆發後，酒店因設施老化、客源不足，財務惡化而停業。紐約市府2023年5月起，包租整體酒店，依紐約市「庇護權法」要求，在內設置庇護客接待中心(Asylum Seeker Arrival Center)和人道應急救援中心(Humanitarian Emergency Response and Relief Center)，負責為新到無證客，提供登記、體檢、法律諮詢等服務，統一為他們安排庇護所床位。

接待17萬人 高峰期1周4000人登記

市公立醫院系統門診部資深副主任泰德隆(Ted Long)提供的數據，僅在中心設立的第一年，在酒店登記並接受各項幫扶的人數就超過15萬，來自約160國。到今年2月，登記總人數達17萬，占整個無證客浪潮期間湧入紐約總人數的四分之三。在無證客抵達高峰時期，平均每周有超過4000人在羅斯福酒店接受登記。

華人憶當時在大廳等數日才有床位

華人走線客錢小喆回憶，他在剛剛抵達時，正逢人流高峰，他在酒店大堂等了數天，才被安置床位。

根據數據和其他曾接受安置的華人走線客的反饋，在拜登政府採取相關限制措施後，中心從2024年下半年起，抵達人數顯著減少。到2025年初，每周接待的登記者降到不足百人。今年2月，市長亞當斯(Eric Adams)宣布，將逐步關閉羅斯福酒店的接待中心，把服務功能和住客整合至市內其他的人道安置機構。

根據紐約市的接待規則，單身男性無證客被分至市內安置設施或帳篷營地的床位，帶孩子同行的家庭則有資格入住羅斯福酒店房間。2023年攜一家四口走線赴美、尋求宗教自由庇護的華人李鎧介紹，他在酒店借住的三個月間，酒店員工會定期前往房間幫助清潔，打掃衛生並更換毛巾被褥等，市府還會通過酒店提供一日三餐和每周一次的洗衣服務。

據報導，市府包租羅斯福酒店的價格為每個房間每晚202元。李鎧說他有勞動養家的能力，因此在得到工作許可並租房後，第一時間搬出酒店。

無證客 庇護 紐約市

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