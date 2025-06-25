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法拉盛緬街人孔蓋連環爆 濃煙刺鼻瞬間斷電

記者高雲兒／紐約報導
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聯合愛迪生電力公司亦派員到場，確認地下電力系統是否出現故障。(記者高雲兒／攝影)
聯合愛迪生電力公司亦派員到場，確認地下電力系統是否出現故障。(記者高雲兒／攝影)

24日上午約10時，法拉盛緬街驚傳地下人孔蓋連環爆炸事件，濃煙滾滾，現場一度傳出多聲巨響，民眾形容「像是連續放鞭炮」，濃烈的焦味與刺鼻煙霧在空氣中瀰漫，附近路段緊急封鎖，目前尚無人員受傷報告。

24日上午約10時，法拉盛緬街驚傳地下人孔蓋連環爆炸事件，附近路段緊急封鎖。(記...
24日上午約10時，法拉盛緬街驚傳地下人孔蓋連環爆炸事件，附近路段緊急封鎖。(記者高雲兒／攝影)

警方與多輛消防車迅速趕抵達。(記者高雲兒／攝影)
警方與多輛消防車迅速趕抵達。(記者高雲兒／攝影)

警方與多輛消防車迅速趕抵達。(記者高雲兒／攝影)
警方與多輛消防車迅速趕抵達。(記者高雲兒／攝影)

根據多位目擊者指出，爆炸地點發生於緬街與圖書館門前十字路口的人孔蓋，緊接著，緬街41-12號前方的井蓋也出現爆炸與冒煙情況，地面震動明顯，煙霧迅速蔓延至整個街角。

警方與多輛消防車迅速趕抵達。(記者高雲兒／攝影)
警方與多輛消防車迅速趕抵達。(記者高雲兒／攝影)

24日上午約10時，法拉盛緬街驚傳地下人孔蓋連環爆炸事件，附近路段緊急封鎖。(記...
24日上午約10時，法拉盛緬街驚傳地下人孔蓋連環爆炸事件，附近路段緊急封鎖。(記者高雲兒／攝影)

警方與多輛消防車迅速趕抵達。(記者高雲兒／攝影)
警方與多輛消防車迅速趕抵達。(記者高雲兒／攝影)

現場民眾表示，爆炸聲響共出現兩到三次，期間路人驚慌四散，部分商戶緊急關門觀察情況。警方與多輛消防車迅速趕抵，封鎖了緬街自41大道至41路之間路段，並展開現場排查與通風作業。聯合愛迪生電力公司亦派員到場，確認地下電力系統是否出現故障。

圖書館對面一棟商業大樓內的工作人員表示，爆炸造成整棟樓瞬間停電，IT系統全面癱瘓。「電一停整個網絡都掛了，電腦也開不了，根本沒辦法工作。」他說，煙霧「非常刺鼻、像燒膠皮一樣」，不少員工紛紛戴上口罩。他猜測，紐約地區最高氣溫突破華氏100度，爆炸可能和此有關。

警方與多輛消防車迅速趕抵達。(記者高雲兒／攝影)
警方與多輛消防車迅速趕抵達。(記者高雲兒／攝影)

根據警方初步說法，此次爆炸為地下變壓器(transformer)爆炸所致，可能與當日高溫加上用電超負荷有關。當天紐約市氣溫飆破華氏100度，正值夏季高溫與用電高峰，地下老化電力設備恐無法承載，導致爆炸與煙霧外洩。暫無人員受傷報告。

晚間7時，工作人員持續檢修井蓋與地下設備。(記者高雲兒／攝影)
晚間7時，工作人員持續檢修井蓋與地下設備。(記者高雲兒／攝影)

至晚間7時左右，緬街與41大道交會處、靠近星巴克處仍有部分區域圍封，現場仍有工作...
至晚間7時左右，緬街與41大道交會處、靠近星巴克處仍有部分區域圍封，現場仍有工作人員持續檢修井蓋與地下設備。(記者高雲兒／攝影)

截至晚間7時左右，緬街多數封鎖路段已解除，車輛通行逐漸恢復。但緬街與41大道交會處、靠近星巴克處仍有部分區域圍封，現場仍有工作人員持續檢修井蓋與地下設備，交通受一定影響但未出現壅堵。

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