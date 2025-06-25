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99℉、102℉…紐約市多地氣溫 突破十多年紀錄

記者許君達／紐約報導
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包括中央公園在內的紐約市內多地，24日的最高氣溫突破十餘年來的最高紀錄，其中中央公園達華氏99度，其他地區溫度更高。圖為曼哈頓華埠附近的柏油路面被陽光暴曬軟化。(記者許君達／攝影)
包括中央公園在內的紐約市內多地，24日的最高氣溫突破十餘年來的最高紀錄，其中中央公園達華氏99度，其他地區溫度更高。圖為曼哈頓華埠附近的柏油路面被陽光暴曬軟化。(記者許君達／攝影)

氣象紀錄顯示，紐約中央公園(Central Park)24日的最高氣溫達到華氏99度，成為自2012年以來最熱的一天，也是自1888年以來，首次在7月之前就達到如此高溫。

根據中央公園的官方數據，24日的最高溫度出現在下午4時許，達華氏99度。該公園上次氣溫達到99度，發生在13年前的2012年7月18日。中央公園歷史上的最高氣溫紀錄出現在1936年7月9日，當時錄得的溫度為華氏106度。

紐約地區24日天空晴朗、陽光強烈，但濕度比上一日略有下降。國家氣象服務局(NWS)紐約辦公室氣象學家拉姆齊(Bryan Ramsey)表示，由於中央公園植被茂密，能起到較好的降溫作用，因此如果中央公園的氣溫達到99度，紐約市其他區域只可能更加炎熱。

當日下午時分，紐瓦克機場和甘迺迪機場分別錄得最高氣溫為華氏102度、拉瓜地亞機場最高溫度則為97度。在紐約市周邊區域，新州紐瓦克市(Newark)當日最高氣溫達到103度，長島伊斯利普市(Islip)最高氣溫101度，突破該市有氣象紀錄以來的最高值。

天氣預報顯示，紐約地區的高溫天氣預計仍將持續至少一天。今(25日)的最高氣溫比24日略低，但仍達華氏95度。從25日夜間至26日凌晨，紐約地區可能迎來一輪降雨天氣，預計最高氣溫下降至華氏82度。此後，27日的最高氣溫將降至舒適的72度，但從本周末起又將逐漸回升至華氏90度左右。

中央公園 紐約市 長島

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