熱浪接力來襲 多喝水防中暑、忌劇烈活動

為幫助紐約市民避暑，市府已發布夏季避暑安全計畫。圖為日落公園民眾在樹蔭下乘涼。(記者顏潔恩／攝影)

紐約市 將迎接盛夏，接下來也會遇到幾波的熱浪襲擊，對此市府多次宣傳已發布的夏季避暑安全計畫；市府強調，無論身處室內外，勤喝水是防止中暑的妙招，且在戶外的話便應避免劇烈運動，並時常待在陰涼處歇息。

市衛生局建議，炎熱天氣下無論是在室內或室外、感到口渴與否，都要多喝水補充水分，且盡可能避開酒精、咖啡及含糖飲品；待在室內的人，可通過開冷氣、洗冷水澡來保持身體的涼爽，同時避免用爐灶或烤箱。

在戶外工作的人們因極端高溫出現併發症 的風險更高，應盡量避免劇烈活動，若無法避免，那應該適當在陰涼處休息一陣，再返回工作崗位，其他保持涼爽的技巧包括穿輕便寬鬆的衣服、戴帽子和塗防曬霜，以及避免在一天中最熱的時段內工作；而除在戶外工作的人群外，60歲以上、患有慢性疾病、且家中沒有空調者，患上高溫相關併發症的風險更高，非洲裔死於高溫的比例也高於其他族群。

市緊急事務管理局(NYCEM)則警告稱，中暑是一種嚴重的疾病，發生在體溫快速升高時，呼籲民眾若感到不適應立即撥打911，中暑的症狀包括皮膚乾燥、意識模糊或出現幻覺、噁心、呼吸困難、虛弱和頭暈等；在戶外出現這些症狀的人應第一時間前往陰涼處，多喝水並脫掉多餘的衣物。

市府也根據各種環境因素如綠地面積、地表溫度、以及居民的收入中位數和空調使用情況，判斷出各個社區對極端高溫的脆弱程度；當中，史泰登島、曼哈頓下城的大部分地區會比其他社區來得更涼爽，受到高溫的影響也較小，反之布碌崙 (布魯克林)的布朗斯維爾(Brownsville)、皇后區牙買加則會相對更熱。

當局當前已發布「戰勝酷暑」指南，指導市民度過夏天的酷暑，其中在高溫緊急情況下，紐約市將啟動大範圍的「避暑中心」(Cooling Center)網，讓居民可以方便地進入空調房涼快，緩解中暑的危險；民眾可登錄網站https://reurl.cc/z1ogAy找到避暑中心的位置，還可以找到關於防暑降溫的最新信息，包括圖書館、商場和博物館等有空調的避暑場所。

最後，民眾也可到市府擁有的公共泳池消暑，整個夏季將每日在上午11時至晚上7時之間開放，更多信息可訪nycgovparks.org/facilities/outdoor-pools。