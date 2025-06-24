紐約市長初選提前投票大增 9天逾38萬張 年輕人踴躍

提前投票共計逾38萬張票，與2021年相比投票人數大幅飆升。圖為布碌崙(布魯克林)波羅園投票站。(記者馬璿╱攝影)

紐約市 初選提前投票 落幕，今日(24日)為初選日，根據市選舉局(BOE)統計，此次提前投票共計逾38萬張票，與2021年相比投票人數大幅飆升，尤以布碌崙 (布魯克林)、皇后區及曼哈頓為甚。

數據顯示，全市在為期九天的提前投票期間，共計有38萬4338人投票，相較2021年初選提前投票的19萬1197人大幅提升。曼哈頓共計12萬2642人提前投票，比2021年增加102%，布碌崙共計14萬2735人，增幅達118%，皇后區為7萬5778人，增114%。布朗士及史泰登島則分別有3萬816人及1萬2367人提前投票，增幅分別為50%及36%。

在14日至22日的提前投票期間，紐約市選民的平均年齡為43歲，40歲以下的紐約人占了約40%。此外，首次投票的選民數量也大幅上升，在今年新登記的選民中，有2萬2000人已投下選票，比2021年市長初選時的首次投票人數多出近1萬人。

多家媒體分析，年輕人的踴躍對於進步派的33歲參選人曼達尼(Zohran Mamdani)是一個利好訊號，競選期間的多項民調也顯示，曼達尼在50歲以下的青年選民中一直表現較佳。首次投票選民的增長，或也反映出出曼達尼基層動員策略、鼓勵更多新選民參與投票的成效。

多家媒體及分析人士還指出，24日初選投票日正逢猛烈熱浪來襲，預計當日下午氣溫將飆破華氏100度，恐將影響投票率。由於高溫高濕可能讓部分原本打算投票的民眾選擇待在家裡，提前投票的結果可能變得更加關鍵。投票站已準備為排長隊的選民提供飲水與遮蔽點，協助民眾們更好地應對酷熱天氣。

在華人選民中，年輕一代與老移民也呈分裂之勢，相較觀念更趨保守與中間派的父母輩，不少華青更傾向投票給代表進步派價值觀、能夠引起共鳴的參選人。