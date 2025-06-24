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曼達尼法拉盛拜票承諾不廢SHSAT 市長初選最新民調勝葛謨

記者尤昱程、曹馨元╱紐約報導
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掃街當日有不少年輕選民向曼達尼索要合照。(記者尤昱程╱攝影)
掃街當日有不少年輕選民向曼達尼索要合照。(記者尤昱程╱攝影)

紐約市長民主黨初選今日(24)登場，市長參選人、州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)23日現身皇后區法拉盛拜票，針對特殊高中入學考試(SHSAT)相關立場爭議表示，雖曾批評該考試制度，但若當選市長，不會推動修改該測驗。他說，應著重於改善整體教育資源，讓學生無論就讀哪一所學校，都能獲得高品質教育。

曼達尼(白襯衫者)在劉醇逸(灰色polo衫者)陪同下至法拉盛拜票。(記者尤昱程╱...
曼達尼(白襯衫者)在劉醇逸(灰色polo衫者)陪同下至法拉盛拜票。(記者尤昱程╱攝影)

曼達尼當天在州參議員劉醇逸(John Liu)陪同下走訪羅斯福大道(Roosvelt Ave.)。他指出，自己畢業於布朗士科學高中(Bronx Science)，過去曾質疑SHSAT作為唯一錄取標準的公平性，但透過選戰期間與市民溝通，理解該制度對許多家庭的重要性，因此不會推動廢除或改革。

他表示，市府層級無權直接改變SHSAT制度，且教育改革應從提升每所學校的教學品質與資源做起，「不該只有少數幾所學校才被視為值得競爭的對象」。

除了教育議題，曼達尼也在現場重申其主要政見，包括凍結逾200萬租戶的租金、讓多條巴士路線加速並免費化，以及提供普及的幼兒照護服務。他表示，紐約市是全美最昂貴的城市之一，四分之一的市民仍生活在貧困之中，改革勢在必行。

現場亦有多位年輕選民主動上前與曼達尼合影。其中一名19歲的徐姓女學生表示，她與曼達尼同為布朗士科學高中校友，雖然非註冊選民，但仍打算鼓勵家人與朋友支持他。她說，「像凍租、免費巴士、托育這些政策對我們工薪家庭很重要，尤其我媽媽一定會很關心托育的部分。」

根據此前民調，葛謨(左二)支持率為所有參選人最高。(取自葛謨臉書)
根據此前民調，葛謨(左二)支持率為所有參選人最高。(取自葛謨臉書)

當天艾默生學院(Emerson College Polling)也公布了最新民調，顯示在「複選排名制」下，曼達尼將以52%得票率領先前州長葛謨(Andrew Cuomo)的48%。

根據這項由艾默生學院、PIX11與「國會山報」(The Hill)聯合進行的民調，已經參與提前投票的選民大多支持曼達尼，而他也在這部分選民中以41%對31%領先葛謨10個百分點。但尚未投票或計畫在初選日當天投票的選民則相對偏向葛謨，葛謨在這部分群體中支持度為36%，勝於曼達尼的31%。

而經過民調模擬複選排名制的模擬計票，曼達尼將於第八輪以四個百分點的微弱優勢，壓線勝出。

艾默生學院民調執行主任金寶(Spencer Kimball)表示，曼達尼的支持度在過去五個月內，從1%大幅攀升至32%，而葛謨的支持度則與初期幾乎持平。

民調也顯示，亞裔選民中支持曼達尼的比例為各族裔中最高，達79%；白人選民則有61%支持曼達尼。在西語裔、非洲裔選民間，葛謨均大幅領先。此外，無大學學歷的選民多支持葛謨，有大學學歷者則多支持曼達尼。

曼達尼(右)在劉醇逸(左)陪同下至法拉盛拜票。(記者尤昱程╱攝影)
曼達尼(右)在劉醇逸(左)陪同下至法拉盛拜票。(記者尤昱程╱攝影)

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