布碌崙華聯會贈追蹤器 守護長者出行

華裔長者到華聯會領取安全追蹤器，義工正提供幫助。(記者胡聲橋╱攝影)

為了保證長者出門安全，布碌崙華人 聯合會(United Chinese Association of Brooklyn，簡稱華聯會)攜手社區守望聯盟(ACW)，於23日在羊頭灣會所向80位社區長者贈送類似Air Tag的安全追蹤器。

華聯會會長鄧銘賢(Ansen Tang)介紹，社區不少長者會出現短暫失憶的情形，比如突然記不得一件常用物品放在何處，出門後找不到回家的路，而老年癡呆癥患者出門更是一件讓家人焦慮的事情。為了有助於解決以上各種問題，華聯會決定為社區長者免費贈送安全追蹤器，幫助家人知道他們的行蹤，或用於防止物品丟失。華聯會的這次活動得到了市警61分局、羊頭灣市議員韋娜芙(Inna Vernikov)以及真愛護理的支持和贊助。

華聯會這次派發的安全跟蹤器和蘋果公司的Air Tag非常相似，而且只能在蘋果手機上使用。社區長者只要年滿60周歲，使用蘋果手機，就可以申請免費使用這種跟蹤器。鄧銘賢說，他們一共準備了80個追蹤器。公布了相關消息之後，很快申請名額就滿了。

當天上午大約11時30分，許多長者到華聯會羊頭灣會所領取追蹤器，華聯會的義工有的為長者登記，有的為長者安裝和設置APP，還有的在耐心地為長者解釋追蹤器的功能和使用方法。陳先生從華聯會領取了一個追蹤器。他說自己記性不好，經常找不到東西，他說以後會把追蹤器掛在鑰匙串上，以免到處找不到鑰匙。