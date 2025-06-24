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犯下多起跨國竊案 華裔珠寶大盜認調包鑽戒 將最少判監3年

記者許君達╱紐約報導
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涉嫌盜竊數十萬元珠寶的華裔跨國大盜萬耀榮在曼哈頓認罪，面臨三至九年監禁。他同時也面臨其他州郡的指控。(取自納蘇郡警局)
涉嫌盜竊數十萬元珠寶的華裔跨國大盜萬耀榮在曼哈頓認罪，面臨三至九年監禁。他同時也面臨其他州郡的指控。(取自納蘇郡警局)

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)23日宣布，涉嫌流竄多國作案、在曼哈頓知名珠寶店盜竊昂貴鑽戒的華裔大盜萬耀榮(YAORONG WAN，音譯)承認犯有一項二級重竊罪(Grand Larceny)。

根據法庭文件，萬耀榮去年3月4日在曼哈頓第五大道的一間蒂芙尼(Tiffany & Co.)珠寶店，謊稱要查看一枚價值22萬5000元的鑽戒，在拿到鑽戒後，他使用特殊技巧將其藏入手掌內，然後神不知鬼不覺地拿出一枚與真貨高度相似的氧化鋯贗品，交還給店員。直到一周之後，受害門店在進行盤點時，才發現鑽戒被調了包。同年3月12日，萬耀榮再次前往位於哈德遜廣場(Hudson Yards)的一間卡地亞(Cartier)門店，再次使用相似的調包手段，盜取了一枚價值2萬4000元的鑽戒。

根據本報此前的報導，萬耀榮在曼哈頓作案後，又輾轉邁阿密、長島和新澤西等地，盜竊了多塊高級手表。相關紀錄顯示，萬耀榮2018年曾在韓國首爾的蒂芙尼專賣店盜竊了價值超過33萬元的珠寶，隨後不知所蹤，國際刑警組織對其發布了紅色通緝令。沉寂多年後，萬耀榮在2023年12月「走線」進入美國，隨後便重操舊業，在洛杉磯富人區比佛利山莊(Beverly Hills)的卡地亞專賣店，盜走一枚價值近5萬元的鑽戒和1萬元的手表。

根據媒體報導，萬耀榮在入境加州後，結識一名住在紐約皇后區的華人女子，並隨後來到紐約住進她的家裡。據這名女子透露，萬耀榮很會施展甜蜜攻勢，但從未付過她房租。萬耀榮曾經的同居女友在接受媒體採訪時透露，他的身分背景神祕，自稱是中國人，說中文、使用微信，然而警方則認為他來自南韓。2024年5月，警方在該女子的住所內搜出了三塊尚未售出的贓物手表，以及用於施展調包計的贗品鑽戒。隨後，萬耀榮在長島納蘇郡被捕。

萬耀榮被曼哈頓檢方指控四項重罪罪名，但根據認罪協議，他僅一項二級重竊罪罪名成立，預計獲刑三至九年，法庭將在今年7月14日宣判。此外，他還在納蘇郡和其他州面臨起訴。

萬耀榮行竊足跡遍及南韓和美國，他被控在曼哈頓洛克菲勒中心的蒂芙尼專賣店，盜竊價值...
萬耀榮行竊足跡遍及南韓和美國，他被控在曼哈頓洛克菲勒中心的蒂芙尼專賣店，盜竊價值22萬5000元的高級鑽戒。(記者許君達╱攝影)

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