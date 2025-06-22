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康尼島美人魚遊行 數萬遊客無懼酷暑共襄盛舉

記者馬璿╱紐約報導
今年由烏克蘭裔音樂創作人Eugene Hütz擔任「海王星國王」、變裝皇后Queenie Sateen出任「美人魚皇后」，而主辦單位也高舉「美人魚遊行」橫幅揭開序幕。(記者馬璿╱攝影)
今年由烏克蘭裔音樂創作人Eugene Hütz擔任「海王星國王」、變裝皇后Queenie Sateen出任「美人魚皇后」，而主辦單位也高舉「美人魚遊行」橫幅揭開序幕。(記者馬璿╱攝影)

布碌崙(布魯克林)康尼島美人魚遊行(Mermaid Parade)21日盛大回歸，吸引上千民眾攜家帶眷湧入現場，紛紛裝扮成美人魚、船長、章魚、海神，甚至是康尼島經典熱狗等在地特色造型，迎接夏日到來。現場不乏高舉反對過度開發標語的團體，遊行也吸引不少來自皇后區與布碌崙的華裔民眾，不畏高溫前來共襄盛舉，被裝扮者大膽又繽紛的裝飾，以及沿街歡笑與熱情的氛圍深深感染。

康尼島美人魚遊行吸引上千民眾湧入現場，也有參與者裝扮成當地經典熱狗比賽相關的特色...
康尼島美人魚遊行吸引上千民眾湧入現場，也有參與者裝扮成當地經典熱狗比賽相關的特色造型，一同迎接夏日到來。(記者馬璿╱攝影)
上千名民眾裝扮成美人魚等特色造型，參與康尼島美人魚遊行。(記者馬璿╱攝影)
上千名民眾裝扮成美人魚等特色造型，參與康尼島美人魚遊行。(記者馬璿╱攝影)

這項自1983年創辦、由非營利組織「美國康尼島」(Coney Island USA)主辦的年度盛典，由前藝術總監Dick Zigun發起，今年已邁入第43屆，吸引數以萬計的遊客齊聚康尼島，欣賞這場融合神話、藝術與歡樂的夏日視覺盛宴。遊行於當日下午1時從西21街與Surf大道交口起步，途經康尼島主要商業幹道，最終抵達Steeplechase廣場，沿線街道宛如化身五光十色的海底世界。

民眾裝扮成美人魚特色造型，也不忘帶著毛孩子一同參與。(記者馬璿╱攝影)
民眾裝扮成美人魚特色造型，也不忘帶著毛孩子一同參與。(記者馬璿╱攝影)

紐約市警車、消防車及骨董車率隊開道，主辦單位則高舉「美人魚遊行」橫幅緊隨其後揭開序幕。下午約4時，由評審帶領遊行隊伍穿越Maimonides球場停車場前往海灘，將水果拋入大海中，象徵開啟夏日戲水季的「開海儀式」。

上千民眾裝扮成美人魚特色造型參與。(記者馬璿╱攝影)
上千民眾裝扮成美人魚特色造型參與。(記者馬璿╱攝影)

大型花車 隊伍絢麗

2024年為主辦方首次引入的大型花車裝飾，今年則持續延用，與主題樂隊、DJ、舞者及各式民間團體共組絢麗隊伍。現場樂聲四起，樂手吹奏薩克斯風與鼓點節拍，身穿海洋色系服飾的舞者隨音樂起舞，為康尼島街頭注入滿滿創意與活力。今年主辦單位指定烏克蘭裔音樂創作人Eugene Hütz擔任「海王星國王」、變裝皇后Queenie Sateen出任「美人魚皇后」，並邀請去年的國王Joe Coleman與皇后Whitney Ward參與延續傳奇。

遊行隊伍中有花車放上「釋放海怪，拯救康尼島」標語，以神話意象諷刺過度開發對地方文...
遊行隊伍中有花車放上「釋放海怪，拯救康尼島」標語，以神話意象諷刺過度開發對地方文化的侵蝕，呼籲外界正視當地面臨的文化流失與空間壓力。(記者馬璿╱攝影)

由藝術家Shelly Watson與Bradford Scobie領銜的評審團，則將負責評選出最佳服裝、花車與音樂團體，獲獎者則有機會獲得獎金、紀念禮品或一年免費墨西哥捲餅優惠等獎項。而遊行亦正值6月「驕傲月」，許多LGBTQ+團體與支持者透過衣著與花車設計融入彩虹元素，呈現多元與包容的城市精神。

除了炫目的服裝造型，不少參與團體也借機表達環保與地方關注議題，有人以漁網為服裝材...
除了炫目的服裝造型，不少參與團體也借機表達環保與地方關注議題，有人以漁網為服裝材質，呼應海洋保育訊息。(記者馬璿╱攝影)
現場遊行隊伍中也有團體高舉「反對康尼島賭場」標語，呼應近來社區高度關注的賭場開發...
現場遊行隊伍中也有團體高舉「反對康尼島賭場」標語，呼應近來社區高度關注的賭場開發爭議。(記者馬璿╱攝影)

關注環保、地方議題

  

除了炫目的服裝造型，不少參與團體也借機表達環保與地方關注議題，有人以漁網為服裝材質，呼應海洋保育訊息，也有團體高舉「反對康尼島賭場」標語，呼應近來社區高度關注的賭場開發爭議。更有花車更放上「釋放海怪、拯救康尼島」標語，以神話意象諷刺過度開發對地方文化的侵蝕，呼籲外界正視當地面臨的文化流失與空間壓力。

布碌崙第43屆康尼島美人魚遊行21日盛大展開，吸引上千民眾用心裝扮共襄盛舉。(記...
布碌崙第43屆康尼島美人魚遊行21日盛大展開，吸引上千民眾用心裝扮共襄盛舉。(記者馬璿╱攝影)

據主辦單位預估，今年約有5000名民眾裝扮參與，展現創意與熱情。主辦方也鼓勵民眾把握機會深入探索康尼島，不論是前往沙灘踏浪、暢玩遊樂園，或在當地酒吧與餐廳歇腳小酌，享受這場充滿奇幻想像與社區情感的夏日慶典。

居住在布碌崙的陳Samantha(左)染著粉色挑染的特殊造型，並透過色彩與道具點...
居住在布碌崙的陳Samantha(左)染著粉色挑染的特殊造型，並透過色彩與道具點綴將自己裝扮成美人魚主題的造型。(記者馬璿╱攝影)

華人同樂 見證盛會

 

居住在布碌崙的陳Samantha染著粉色挑染的特殊造型，並透過色彩與道具點綴將自己裝扮成美人魚主題的造型。她表示，這是她第二年參加遊行，雖然天氣非常炎熱，但不畏高溫也要和朋友一起來親眼見證紐約一年一度的盛會，她笑著表示體驗跟氣氛都非常好，更被遊行隊伍中大家的笑臉與歡笑聲感染。

布碌崙康尼島美人魚遊行21日盛大展開，吸引上千民眾攜家帶眷湧入現場。(記者馬璿╱...
布碌崙康尼島美人魚遊行21日盛大展開，吸引上千民眾攜家帶眷湧入現場。(記者馬璿╱攝影)

居住在皇后區的陳先生則是跟太太驅車前來參與遊行，絲毫不被高溫勸退。他興奮表示，活動中繽紛多彩的造型與各式各樣的人是吸引他參與的最大原因，「在這裡可以看到很多不同的裝扮，各種奇裝異服的人都有！」

眾多民眾帶著孩子共同參與這場老少皆宜的有趣活動。(記者馬璿╱攝影)
眾多民眾帶著孩子共同參與這場老少皆宜的有趣活動。(記者馬璿╱攝影)
民眾裝扮成美人魚、船長、章魚、海神等特色造型，一同迎接夏日到來。(記者馬璿╱攝影...
民眾裝扮成美人魚、船長、章魚、海神等特色造型，一同迎接夏日到來。(記者馬璿╱攝影)

康尼島 布碌崙 皇后區

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