紐約房仲禁令問題多 房東鑽漏洞 仲介費轉嫁房客

紐約市最新實施的「公寓租賃費用公平法案」(FARE Act)上路不到兩周，即傳出房東與仲介疑似鑽法律漏洞，將仲介費以不同名義轉嫁給租客的問題。(記者馬璿／攝影)

紐約市 最新實施的「公寓租賃費用公平法案」(FARE Act)上路不到兩周，即傳出房東與仲介疑似鑽法律漏洞，將仲介費以不同名義轉嫁給租客 的問題，市消費者與勞工保護局(DCWP)證實，自11日法案生效以來，已接獲近300件相關投訴。

上路10天已近300件投訴

房仲業者則表示，該法案在2023年初次實施時便已出現類似問題，但仲介在與租客洽談時應將費用條列清楚，雙方合意再交易才能避免相關爭議，但若要根本性避免糾紛，應該房東與租客雙方各付一半。

巧立名目收費 高達數千元

該法案明定，若房東聘用仲介處理租賃事務，相關費用不得轉嫁給租客。但近期多位租客向媒體與DCWP反應，仲介仍以「申請費」、「管理費」，甚至「科技服務費」等名目收取高達數千元費用，且部分人更被要求簽署聲明，偽稱「是由租客主動聘用仲介」以便規避法規。部分租客指出，一旦拒簽該聲明，仲介就不提供看房或申請服務。

租屋平台上也出現類似情況，如布碌崙 (布魯克林)一則房源便出現收取超過5000元的「租賃安排費」，皇后區貝賽更有房源直接標註「租客須聘用指定仲介」條款。而社群媒體小紅書上近日也有網友指出，法案上路後仍被房仲以「誰雇用誰付款」、「非房東雇傭發布房源」等理由收取仲介費，質疑法案終究淪為話術。甚至有房東用戶指出，在網路上親自刊登房源，卻有仲介記下租屋資訊並修改聯絡電話後另行刊登，導致房源遭「攔截」。

仲介康凱則指出，這類情況在2023年便曾出現，但過去鮮少出現要求租客簽署聲明，僅買賣房產需簽署合作協議。他也表示，仲介應該在與租客溝通時就把費用談清楚，雖然仍有部分仲介鑽法律漏洞的可能，但雙方合意付款才能有效避免消費爭議。關於目前法案層出不窮的問題，他則認為最佳做法應是讓房東與租客各負擔一半仲介費，但也應給予法案一些時間發酵，加上年底的市長選舉後法案的方向也可能會因候選人政見而改變。

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