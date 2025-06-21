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紐約中央公園樹下避雨 15歲少年遭雷擊 釀頸腿二級燒傷

記者顏潔恩╱紐約報導
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紐約州遭雷擊的頻率列為「中等」等級，市府提醒民眾在遇到雷雨時應盡快跑到室內、且遠離高大、孤立的樹木或其他高大的物體。(取自紐約市府緊急管理辦公室官網)
紐約州遭雷擊的頻率列為「中等」等級，市府提醒民眾在遇到雷雨時應盡快跑到室內、且遠離高大、孤立的樹木或其他高大的物體。(取自紐約市府緊急管理辦公室官網)

紐約市一名青少年19日在中央公園一棵樹下避雨時，不慎遭雷劈中，導致頸項和腿部二級燒傷，目前送醫後傷勢穩定；據紐約市府網站，紐約州遭雷擊的頻率屬「中等」等級，提醒民眾在遇到雷雨時應盡快跑到室內、且遠離高大、孤立的樹木或其他高大的物體。

15歲的哈利法(Yassin Khalifa)在19日的午後和朋友在中央公園野餐時突迎來雷陣雨，他接著靠在一棵樹上避雨；約在下午3時40分左右，一道閃電擊中他所在的樹上，電流通過他所佩帶的金屬項鍊穿過身體，令他昏迷了幾分鐘，送醫搶救後診斷出頸項和腿部二級燒傷，但他慶幸傷勢不算最嚴重，「顯然我很幸運，因為我的脊椎當時是靠在樹幹上，所以沒有造成神經損傷。」

據紐約市府官網，紐約州遭雷擊的頻率列為「中等」等級，每年在每平方哩中會發生3.8次電擊事故，每年平均為25次；當民眾看到閃電時可數一下聽到雷聲前的秒數，若少於30秒便要趕緊躲進室內，直到聽到最後一次雷聲響起的30分鐘後再外出，同時也應密切關注氣象局的天氣預報。

在戶外遇到雷陣雨時，要第一時間躲進室內，且即使在戶外的地上蹲伏也不能保證安全；此外要遠離高大、孤立的樹木或其他高大的物體，避開寬闊的區域如田野、停車場等，因在這些地區人體往往是最高的物體，會增加被雷擊中的風險。

最後，民眾要遠離水、潮濕的物品例如繩索、以及金屬物體如柵欄和電線桿等，他們可能會承載雷擊產生的電流，同時與倒下的電線桿保持距離。

若發現有人被雷劈中，應立即撥打911或當地救護車，以盡快就醫，若傷者停止呼吸，接受過心肺復甦(CPR)訓練的人可協助進行人工呼吸；一般傷者可能在身體被雷擊中、以及電流離開身體的地方有燒傷的情況，救援人員可檢查這兩處傷口，被電擊可能會導致傷者的神經系統損傷、骨折或聽力和視力喪失，但他們被擊中後不會攜帶再電擊他人的電荷，因此可以放心檢查他們的身體。

紐約市 紐約州 中央公園

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