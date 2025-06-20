ICE拘留中心獲釋華人 揭關押內幕 「華人移民變多」

根據本報獨家訪問近期從移民拘留所獲釋的華人所言，新澤西伊麗莎白拘留中心內，有犯罪紀錄的在押者更多，但遣返仍遵守法律程序。同時，川普上任後，被無辜抓捕的「良民」以及華人面孔數量顯著增加。圖為ICE駐紐約辦事處入口。(記者許君達／攝影)

6月以來，紐約市民主黨籍國會議員接連走訪聯邦移民 與海關執法局(ICE)辦事處並遭拒入，移民執法是否合法、被捕者的拘留條件如何，成了新聞焦點。本報近日獨家訪問了從距離紐約市最近的ICE監禁中心獲釋不久的華人金山(化名)，據他的描述，該拘留所內的在押者中，多數有犯罪紀錄，但亦有無辜被捕者，華人數量似在增加。而根據他的了解，川普 政府當前在遣返 事務上仍大體遵循法定程序，隨意驅逐並非易事。

據介紹，金山所在的新澤西伊麗莎白(Elizabeth)ICE拘留中心的在押者類別多樣，除在移民執法中被捕的人外，在進入海關時、直接提出政治庇護申請者也會被安排在拘留中心內暫住，等待移民法庭面談。在押者會被發放統一囚服，無犯罪紀錄者的囚服為深藍色、有前科者則為橙色。

本月早些時候，國會議員維樂貴絲(Nydia Velazquez)在記者會上表示，她在探訪伊麗莎白拘留中心時發現，在押的300餘人中，僅有兩人有刑事犯罪紀錄。這一說法是否準確，目前外界尚無法證實，但在維樂貴絲探訪前不久獲釋的金山介紹，根據他的觀察，拘留所內的橙色囚服比藍色囚服要多。金山表示，他在獄內被安排在洗衣房工作，因此對於囚服的數量，更容易掌握第一手的信息。

金山透露，有無犯罪紀錄的在押者之間沒有界線，會在同一空間中生活。根據他與部分獄友的交流，多數橙色囚服者，身上背的都是諸如交通肇事、詐騙等非暴力罪行，很少見到真正的「罪大惡極」者。此外，在押者也可獲得專用的平板電腦，能與外面的親友視訊溝通。

金山在伊麗莎白拘留所內居住時間近一年，橫跨了拜登和川普兩屆總統任期。他觀察到，拜登時期，在押者絕大部分身穿橙衣；而進入川普時代，藍衣者愈發增多，而且華人數量似乎顯著增加。

金山介紹，他曾接觸過一名來自厄瓜多的裝修隊老闆，在美國無證居住多年且遵紀守法、勤勞工作。誰想到，一名手下員工犯罪，而他的地址又登記在公司，結果在抓捕員工的過程中，無辜的老闆也順便成了ICE「連帶逮捕」的「戰果」。

據悉，這名倒楣的老闆選擇了自我遣返，當局承諾他可在五年後重新以合法身分回到美國，與他已是公民的子女重聚。但對於不願主動離開的人，遣返程序則必須嚴格依照法律程序才能啟動。

移民律師陳闖創介紹，在不滿足快速遞解標準的案件中，能構成驅逐的僅有兩個條件：自願遣返或遞解令。即使當事人身背犯罪紀錄，也必須由移民法庭駁回其移民申請並發布遞解令才可進入驅逐程序，而在遞解令發布後，當事人仍有機會通過多種上訴程序拖延。而對於自願遣返者來說，在登上飛機之前，也仍然隨時有機會反悔。