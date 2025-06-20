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布碌崙燒毀11警車縱火犯 容貌公布

記者胡聲橋╱紐約報導
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警方通緝布碌崙燒毀11輛警用車輛的嫌犯。(警方提供)
警方通緝布碌崙燒毀11輛警用車輛的嫌犯。(警方提供)

布碌崙(布魯克林)一處警察停車場的11輛警用車輛在周前被燒毀。市警總局近日公布了嫌犯的照片和錄像片段，予以通緝。警方希望知情者及時提供線索，以便警方早日將嫌犯捉拿歸案。

根據警方的紀錄，12日凌晨1時左右，一名嫌疑人翻過大門，非法進入德卡爾大道(Dekalb Avenue)交中央大道(Central Avenue)附近的一處停車場。轄區包括布希維克(Bushwick)的市警83分局距離這個停車場只有兩個街區。

這名嫌疑人進入停車場後，將點火裝置放置在十幾輛市警總局車輛的擋風玻璃、引擎蓋或輪胎上。大火隨即燃起，造成11輛警用車輛嚴重損壞，有幾輛車上的點火裝置失效。案發後該嫌犯徒步逃離現場，沿哈特大道(Hart Avenue)向北逃竄。此案沒有人員傷亡的報告。

市長亞當斯(Eric Adams)認為，這起縱火案與洛杉磯和全國各地反對聯邦移民和海關執法局(ICE)的示威活動有關聯。亞當斯未透露具體細節，但表示：「只有膽小鬼才會在深夜焚燒車輛，而這個膽小鬼將會被逮捕」。

警方正在通緝的此案嫌疑人為洛德森-麥克雷(Jakhi Lodgson-McCray)。他最後被看到時身穿灰色毛衣、綠色長褲，並佩戴藍色口罩。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

警方通緝布碌崙燒毀11輛警用車輛的嫌犯。(警方提供)
警方通緝布碌崙燒毀11輛警用車輛的嫌犯。(警方提供)

亞當斯 布碌崙 洛杉磯

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