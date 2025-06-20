布碌崙燒毀11警車縱火犯 容貌公布

警方通緝布碌崙燒毀11輛警用車輛的嫌犯。(警方提供)

布碌崙 (布魯克林)一處警察停車場的11輛警用車輛在周前被燒毀。市警總局近日公布了嫌犯的照片和錄像片段，予以通緝。警方希望知情者及時提供線索，以便警方早日將嫌犯捉拿歸案。

根據警方的紀錄，12日凌晨1時左右，一名嫌疑人翻過大門，非法進入德卡爾大道(Dekalb Avenue)交中央大道(Central Avenue)附近的一處停車場。轄區包括布希維克(Bushwick)的市警83分局距離這個停車場只有兩個街區。

這名嫌疑人進入停車場後，將點火裝置放置在十幾輛市警總局車輛的擋風玻璃、引擎蓋或輪胎上。大火隨即燃起，造成11輛警用車輛嚴重損壞，有幾輛車上的點火裝置失效。案發後該嫌犯徒步逃離現場，沿哈特大道(Hart Avenue)向北逃竄。此案沒有人員傷亡的報告。

市長亞當斯 (Eric Adams)認為，這起縱火案與洛杉磯 和全國各地反對聯邦移民和海關執法局(ICE)的示威活動有關聯。亞當斯未透露具體細節，但表示：「只有膽小鬼才會在深夜焚燒車輛，而這個膽小鬼將會被逮捕」。

警方正在通緝的此案嫌疑人為洛德森-麥克雷(Jakhi Lodgson-McCray)。他最後被看到時身穿灰色毛衣、綠色長褲，並佩戴藍色口罩。