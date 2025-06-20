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俄亥俄詐長者逾20萬元 2紐約華男被捕控罪

記者胡聲橋╱紐約報導
位於克里夫蘭的俄亥俄州聯邦法院公布起訴書，指控兩名紐約華男。(谷歌街景圖)
位於克里夫蘭的俄亥俄州聯邦法院公布起訴書，指控兩名紐約華男。(谷歌街景圖)

兩名紐約華人男子在克里夫蘭(Cleveland)被指控在俄亥俄州(OHIO)東北部設局詐騙老年人，共騙取錢財超過20萬元。這兩名紐約華男被指控十項罪名，面臨最高20年監禁。

根據最近解封的起訴書，現年28歲的紐約華男施金榮(Jinrong Shi，音譯)和現年27歲、報住紐約小頸(Little Neck)的中國籍男子鍾繼陽(Jiyang Zhong，音譯)是一個犯罪網路的成員。該網路於2024年5月和6月，在俄亥俄州的克里夫蘭高地(Cleveland Heights)、威洛比(Willoughby)、坎頓(Canton)和沃倫(Warren)對老年人實施「技術支持」和「祖父母」騙局。

在「技術支持」騙局中，受害者會在騙子的誘導下，誤認為其電子設備或線上帳戶遭到黑客入侵。受害者隨後被說服透過支付費用來解決問題。

在「祖父母」騙局中，詐騙者冒充執法部門或其他行政部門人員，讓老人相信其孫子或孫女有了法律麻煩。受害者會被告知必須立即付錢才能幫助其孫子女擺脫法律困境。

根據起訴書，受害者被說服從銀行帳戶中提取現金後，這兩名被告會夥同其他共謀者，合作收取這些現金。這兩名被告通過詐騙電話，收集受害者的地址和其他信息，這些詳細信息隨後會交給「詐騙快遞員」，他們負責與受害者會面，在受害者家中或附近收取現金或其他貴重物品。

為了進一步獲得受害者的信任，被告還會在電話中給受害者一個密碼，受害者被告知快遞員必須提供相同的密碼才能有效交易。在一些情況下，受害者還會被指示將現金郵寄到同夥所在的地點。這兩名被告總計從俄亥俄州的受害者那裡騙取了超過20萬元。

這些透過騙局獲得的贓款會用多種方式跨州洗錢。為掩蓋資金來源，這個犯罪網路的人會通過中國境內的加密貨幣帳戶持有人轉移資金。

被告施金榮和鍾繼陽共同被指控犯有共謀實施電匯欺詐和郵件欺詐、電匯欺詐和郵件欺詐、共謀洗錢以及隱瞞洗錢等多項罪名，面臨最高20年監禁。

俄亥俄州 加密貨幣 華人

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