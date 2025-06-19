7旬翁天景廣場遭搶錢包 警緝青少年嫌犯

警方公佈嫌疑人照片，呼籲公眾提供線索。(市警局提供)

法拉盛 天景廣場(SkyView)日前發生一起搶劫案件，一名青少年涉嫌搶奪七旬長者錢包，警方公布監視畫面，呼籲公眾提供線索。

根據市警109分局報告，案發時間為5月29日傍晚6時15分左右，地點位於大學點 大道(College Point Blvd.)40-24號的天景廣場入口處。當時一名72歲男子正站在商場內部，該名青少年從後方接近，突然出手搶走他手中的錢包後逃逸，沿羅斯福大道(Roosevelt Ave.)朝花旗球場(Citi Field)方向徒步逃跑。

警方指出，受害者並無受傷，失竊錢包內含八元現金及多張銀行卡。市警已將此案列為重大竊盜(Grand Larceny)處理，並公布嫌犯監視畫面以尋求協助。

根據警方描述，嫌犯膚色較淺、黑髮，最後一次被看見時身穿藍色連帽上衣、黑灰迷彩長褲、深色球鞋，背灰色背包。

根據最新的犯罪統計報告(CompStat)顯示，截至15日，109分局今年已通報414起重大竊盜案，較去年同期的607起減少193件，降幅達31.8%。

警方呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。