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再拒曼哈頓國會議員訪查 ICE否認聯邦大樓內設拘留所

記者許君達╱紐約報導
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ICE駐紐約官員否認大樓內存在拘留所，但承認有移民在離開法庭後在ICE的設施內「過夜」。國會議員納德勒斥其荒唐。(記者許君達╱攝影)
ICE駐紐約官員否認大樓內存在拘留所，但承認有移民在離開法庭後在ICE的設施內「過夜」。國會議員納德勒斥其荒唐。(記者許君達╱攝影)

在紐約市主計長蘭德(Brad Lander)因護送出庭移民而被聯邦執法人員逮捕後，曼哈頓國會眾議員高德曼(Dan Goldman)和納德勒(Jerry Nadler)18日前往聯邦移民和海關執法局(ICE)紐約辦事處所在的下城聯邦廣場26號(26 Federal Plaza)，要求對ICE設在樓內的移民拘留設施行使監督權，但遭拒絕。二人隨後在聯邦大樓外召開記者會，譴責移民執法機構缺乏透明度。

本月早些時候，同樣嘗試進入ICE行使監督權被拒的國會眾議員埃斯派亞特(Adriano Espaillat)和維樂貴斯(Nydia Velazquez)首次對外證實，聯邦廣場26號大樓的十層被ICE用作監禁被捕移民的拘留所。

不過，根據高德曼辦公室提供的交涉現場影片，ICE駐紐約辦事處的官員否認該棟聯邦建築內設有拘留所，但承認「有人在此處過夜」。官員稱，這些「過夜者」在被移民法庭駁回申請後，就「留宿」在議員被禁止進入的樓層內，達兩天或更長時間，睡在長椅或地板上。

在記者會上，高德曼表示，這些「過夜者」所得到的人道狀況令人擔憂。納德勒則直言，他們說「這裡不是拘留所」，但他們事實上就在這裡拘留移民，這種自欺欺人實屬荒唐。

兩名議員同時對聯邦移民執法的不透明性提出質疑，稱除了拘留設施拒絕議員依法進入行使監督權外，執法人員不透露身分也對公眾構成了安全隱患，「在公共場所執法時，蒙面防止打擊報復可以理解。但在防衛森嚴的聯邦建築內，你們在隱藏什麼？」

高德曼強調，根據美國的法律，申請庇護是取得移民身分的合法渠道。而ICE在移民法庭外蹲守抓捕，針對的正是這些遵守規定走合法程序的人。而且據他觀察，很多聯邦調查局(FBI)的探員也從旁協助，問題是，這些原本應在他們的崗位上調查和抓捕嚴重犯罪者的執法人員，被調離崗位，去抓捕哪些非暴力、無犯罪、遵從合法程序的移民，誰來對付真正的罪犯？

高德曼表示，聯邦機構拒絕立法者行使監督權是不可接受的，他與同僚會繼續向國土安全部施壓。納德勒則表示，如果爭取無效，不排除訴諸法律途徑，以維護監督行政機構的憲法權力。

位於曼哈頓下城的聯邦廣場26號是多個聯邦機構在紐約的主要駐地，包括FBI、國土安...
位於曼哈頓下城的聯邦廣場26號是多個聯邦機構在紐約的主要駐地，包括FBI、國土安全部、ICE、移民局和移民法庭等，均在樓內辦公。(記者許君達╱攝影)
國會議員高德曼和納德勒嘗試進入曼哈頓聯邦大廈的ICE拘留設施行使監督權，但遭拒。...
國會議員高德曼和納德勒嘗試進入曼哈頓聯邦大廈的ICE拘留設施行使監督權，但遭拒。圖為高德曼走出聯邦大廈。(記者許君達╱攝影)
根據本月早些時候國會議員埃斯派亞特和維樂貴絲的說法，樓內10層被ICE設為拘留所...
根據本月早些時候國會議員埃斯派亞特和維樂貴絲的說法，樓內10層被ICE設為拘留所，用於關押在離開樓內移民法庭後隨即被捕的移民。(記者許君達╱攝影)

移民 ICE 眾議員

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