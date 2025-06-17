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曼哈頓刑事法院 2安檢警被刺傷 嫌犯有18次前科

記者許君達╱紐約報導
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曼哈頓地方刑事法院16日早間發生襲警案，兩名警員被刺傷，嫌犯被捕，但作案動機尚不清楚。(記者曹馨元╱攝影)
曼哈頓地方刑事法院16日早間發生襲警案，兩名警員被刺傷，嫌犯被捕，但作案動機尚不清楚。(記者曹馨元╱攝影)

鄰近曼哈頓華埠，位於中央街(Center St.)100號的紐約郡刑事法院(New York County Criminal Court)16日早間發生一起襲警案，兩名法庭警察被刺傷。據報導，嫌犯此前有18次逮捕紀錄。截至發稿前，嫌犯已被捕，但犯罪動機尚待調查。

根據已公開的法院監控影像，16日上午9時45分左右，嫌犯走入法院入口處的安檢通道，起初一切正常，但在安檢進行時，他突然跑過金屬探測門，衝向位於安檢入口內側的警員。在打倒第一名警員後，嫌犯又轉身衝向操作安檢機的警員。隨後，該名嫌犯被趕來營救的其他警察圍住，制伏並逮捕。據報導，襲警事件造成一名警員面部被砍傷、另一名警員頸部被砍傷，還有一名警員在逮捕過程中被嫌犯推倒，撞到護欄。所有傷者被送醫後，目前均傷情穩定。

據報導，這名名為沃爾(Jonathan Wohl)的嫌犯現年37歲，紀錄顯示，他曾有過18次犯罪前科，其中多數涉及毒品犯罪，還曾在法院內部有過不良行為紀錄。在被捕前，沃爾身背三起未決案件等待過堂，但根據法庭日程，16日並沒有需要他出庭的案件。

法院方面表示，經初步判斷，當局認為這是一起針對法院安保人員的有預謀襲擊，但沒有透露更多調查細節。由於襲擊案件發生在法院內，屬州級法院系統管轄，因此紐約市警(NYPD)拒絕評論該案。

16日下午，法院的入口和安檢已恢復正常運行。

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