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法拉盛華翁OMNY付款 不熟操作未能即時出示紀錄遭MTA開罰

記者尤昱程╱紐約報導
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Q44公車行經緬街，是通勤族搭乘首選。(記者尤昱程╱攝影)
Q44公車行經緬街，是通勤族搭乘首選。(記者尤昱程╱攝影)

皇后區法拉盛一名華翁日前在法拉盛搭乘Q44-SBS公車時，盡管已透過手機完成刷卡付款，卻因無法即時出示紀錄而遭大都會運輸署(MTA)查票人員開罰，引發不滿。投訴人表示，類似執法情況在華人社區頻繁發生，查票人員多針對不諳英文的長者，與布朗士段極少查票形成強烈對比，質疑MTA執法存有選擇性與不公平待遇。

根據林姓投訴人表示，事件發生在清晨約6時許，他同事60多歲的父親當天搭乘Q44路線前往上班，在上車時使用已由女兒預先設定的手機完成OMNY刷卡。不久後遇到查票人員，該長者當場試圖在手機上尋找付款紀錄，但因不熟操作且英文不流利，未能即時出示畫面，最終遭對方要求出示證件並開立罰單。

林女士表示，盡管長者在女兒電話協助下成功找到付款紀錄並出示給查票人員，對方仍拒絕撤銷罰單，僅稱「已經開出，需自行聯絡處理」，並迅速結束處理。整個過程未給長者充分時間辯明，亦無視其實際付款的證據。

她說，該名長者在事發後情緒受創，但仍須重新購票趕往工作，留下心理陰影。更令人憤怒的是，根據她過去於布朗士搭乘Q44經驗，該路段乘客普遍未購票上車，查票人員幾乎未曾出現，「司機也不會確認是否刷卡」，反觀法拉盛等華人聚居區域，查票頻率高，且對象多為不諳英文的長者，質疑執法標準不一。

MTA官網顯示，Q44-SBS為快速公車服務，乘客應於上車前完成付款並保留紀錄備查，違者可被開罰50元。車輛設有三個上下車門，各站設置售票機，無法即時查驗乘客是否已付款。

林女士表示，市府與MTA檢視執法方式，特別是針對長者與語言能力不足者，應給予更多時間與協助。「不反對要求所有人誠實購票，但不能趁人之危，一發現對方表達不清楚就立刻開罰，這不是公正執法。」

她也提醒華人民眾應保留付款紀錄，並設法熟悉OMNY操作方式，以避免類似情況重演。但同時呼籲社區若遇到不合理對待，也應站出來反映，不應默默吞忍。

MTA 法拉盛 華人

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