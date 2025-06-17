「族裔數據細分修訂」聽證會 亞裔團體造勢發聲

市議會對「族裔數據細分修訂」進行委員會審議，部分亞裔社區機構成員集會表達支持。(記者許君達／攝影)

紐約市 議會政府運作、州與聯邦立法委員會16日審議了「族裔數據細分修訂」(Data Disaggregation Revision)提案，來自亞裔 美國兒童和家庭聯盟(CACF)、松柏之家(Homecrest Community Services)和華人策劃協會(CPC，簡稱華策會)的代表，在聽證會上陳述了「亞裔」概念的多元及複雜性，並論證亞裔數據細分有助於政府對亞裔移民社區進行更有針對性的資源投入。當日聽證會開始前，來自以上亞裔服務機構的數十名成員在市政廳外集會，為提案造勢。

「族裔數據細分修訂」提案(Int. 1134-2024)由市議員克里斯南(Shekar Krishnan)提出，並得到市議員元在熙(Julie Won)、李琳達(Linda Lee)以及市議員馬泰(Christopher Marte)等16人聯名支持。提案指出，紐約市在人口普查 以及官方數據統計時所依據的族裔畫分標準過於寬泛，因而要求市府相關部門在進行人口統計時，根據聯邦人口普查局提供的近百個亞種族(Subgroup race)和民族(Ethnicity)列表，為受訪者提供更豐富的選項，並為其預留出可供自由填寫身分認同的空白選項。

亞裔美國兒童和家庭聯盟的代表在聽證會上表示，雖然提案針對全球所有族裔，但其中影響最大的當數亞裔群體，各族群之間的差異和多樣性極大，比如孟加拉人、斯里蘭卡人、苗族人、柬埔寨人以及加勒比印度人等，在行政當局面前的「能見度」長期被壓抑在大型族群的陰影下。而政府在進行健康以及教育等方面的資源投入時，所依據的族裔數據也存在誤導性，比如，印度裔的糖尿病比例超過20%，但華裔和韓裔則不到10%，但這些差異全部被「平均」到了亞裔這個整體之下，就會導致資源分配不合理的情況。

委員會主席萊斯勒(Lincoln Restler)在聽完陳述後，並未表達異議或提出質疑，僅表示他個人支持這一提案。

16日早間，來自CACF及松柏之家等機構的成員，在市政廳外集會表達對細分提案的支持。松柏之家總裁兼執行長陳偉儀表示，族群細分不僅有助於各個新移民群體更精確地表達自我認同和他們的傳統，也讓社區服務機構在開展項目和爭取資源方面更加有的放矢。連署支持細分提案的市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)亦到場表達支持。