皇后區跨國「第18街幫派」 8人被控敲詐勒索

跨國「第18街幫派」8名成員及同夥被控敲詐勒索和偽造假身分證件等多項罪名。圖為紐約聯邦東區法院。(本報檔案照)

位於布碌崙(布魯克林)的紐約聯邦東區法院16日公布了一份起訴書，指控皇后區 跨國犯罪組織「第18街幫派」(18th Street gang)的八名成員及同夥犯有殘暴襲擊、敲詐勒索、毒品交易、製造和銷售假身分證件和偽造貨幣等嚴重罪行。其中七名被告已在紐約市被捕，並於當天下午過堂；另一名被告目前因其他刑事指控被拘留，預計將於17日過堂。

根據起訴書和其他法庭文件，第18街幫派是一個暴力跨國犯罪組織，其成員和同夥遍布美國和中美洲。該幫派分為幾個小幫派，這八名被告是「54 Tiny Locos」這個小派系的成員和同夥。該派系控制著皇后區傑克遜高地(Jackson Heights)羅斯福大道(Roosevelt Avenue)上的一條繁忙的商業走廊。

多年來，第18街幫通過暴力手段維持對該地區的控制，包括襲擊所謂的敵對幫派成員，導致無辜平民受傷。該幫派通過販毒和其他各種犯罪活動為其運作提供資金，包括販賣偽造的身分證件和假鈔。該幫派製造和銷售假護照、永久居民卡、社會保障卡、駕駛執照和職業安全與健康管理局(OSHA)卡，這也是他們的主要收入來源。第18街幫派的成員還通過向該地區其他非法企業收取「租金 」進行敲詐，包括未得到監管的妓院。

這八名被告中還有人因與皇后區三起與敲詐勒索有關的襲擊事件被遭起訴。2021年12月31日，18街幫派兩名成員和一名同夥在皇后區一家酒吧外襲擊了兩名受害者，之前他們曾詢問受害者是否屬於幫派。被告暴力毆打了這名受害者及其朋友，包括用一瓶龍舌蘭酒瓶兩次砸向受害者頭部，導致其面部嚴重割傷和神經損傷。2022年1月15日，該幫派成員在皇后區一家酒吧外襲擊了另兩名受害者，一名受害者的肺部被刺傷，另一名受害者的皮膚被木板打到開裂，需要縫合。2024年6月20日，該幫派成員在皇后區一個停車場襲擊了一名受害者，他們認為這名受害者是敵對幫派的成員。襲擊者用自行車鎖和金屬椅子等物品毆打受害者，導致其頭部開裂皮膚開裂，需要縫合。

「這份起訴書代表了我們在打擊社區暴力幫派網絡方面取得的重要進展」，紐約東區聯邦檢察官諾塞拉(Joseph Nocella)說，「第18街幫派利用皇后區的一個社區作為暴力和非法活動的中心。今天的逮捕行動向社區表明，我的辦公室和執法部門正在不懈努力，將這些暴力犯罪 分子繩之以法」。