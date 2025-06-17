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房仲費禁令上路 房東轉嫁費用恐推高租金 房仲憂行業將受嚴重衝擊

記者馬璿╱紐約報導
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本月11日實施的「公寓租賃費用公平法案」(FARE Act)要求房東若雇用仲介刊登出租資訊，房東需自行負擔相關費用，然而，該法案通過後卻引發不一評價。圖為布碌崙(布魯克林)8大道房東在街道上刊登租屋資訊。(記者馬璿╱攝影)
本月11日實施的「公寓租賃費用公平法案」(FARE Act)要求房東若雇用仲介刊登出租資訊，房東需自行負擔相關費用，然而，該法案通過後卻引發不一評價。圖為布碌崙(布魯克林)8大道房東在街道上刊登租屋資訊。(記者馬璿╱攝影)

本月11日實施的「公寓租賃費用公平法案」(FARE Act)要求房東若雇用仲介刊登出租資訊，房東需自行負擔相關費用。然而，該法案通過後卻引發不一評價，除小戶型房東為轉嫁成本欲提高租金租客不對法案後續效應抱持樂觀態度外，首當其衝的仲介更憂心在沒有底薪情況下，該案將導致房仲產業進一步萎縮。同時指出，租客若自行尋找經紀人仍須支付費用，導致法案不見得能對整體市場造成太大正向改變。

市議會於去年11月通過該案，改變租戶須支付仲介費慣例，此前租戶在通過仲介租房時，通常需要支付額外數千元，造成負擔。華裔仲介陳惠冰(Tammy Chan)表示，仲介的角色是協助房東篩選租客、安排看房、進行信用與背景調查等流程，如今法案上路，房東須負擔原本由租客支付的仲介費，降低部分房東委託仲介意願。

陳惠冰表示，為彌補新增支出，一些房東可能會提高租金或設定更高租客門檻，如要求更高收入或更長的工作年限藉此降低風險、確保房源快速出租。過去部分仲介為提高媒合效率，會與其他仲介交換房源並共分佣金，但在新制下，若房東僅願意支付半個月佣金，仲介收入減少也會降低與同業合作的意願，導致房源流通速度變慢，市場供需配對效率受影響。

曼哈頓地產經紀康凱表示，雖然目前租金尚未大幅波動，供需整體尚稱穩定，且Airbnb等短租平台受限使部分房源回流租賃市場，也暫時舒緩房屋供應壓力。但部分房東已開始以微幅調升租金以平衡支出，且每年7至9月留學生租屋潮來臨時，若遇上租客缺乏報稅紀錄、需透過保險方案擔保租賃，個人房東恐會因不願接受保險而增加租屋難度。

他也坦言，新法「對沒有底薪、仰賴分成的仲介影響很大。」原本由大樓方支付仲介介紹費的出租住宅為節省成本，轉向自行上網刊登房源直接與租客聯繫，導致仲介案源縮減，不只可能增加同行惡性競爭，近年利率上升、業界曾因收佣機制遭集體訴訟，使仲介面臨多重壓力。隨著網路和人工智能興起，他認為市場將逐步出現更多「跳過仲介」的租賃平台，透過大數據分析與自動背景查核協助媒合房東與租客。

布碌崙(布魯克林)房東鄭修淦表示，該法不只將對房東產生隱形成本，「羊毛出在羊身上，」最終該筆費用仍會反應在租金上。小房東維權聯盟主席黃啟旺表示，如今住房危機已經相當嚴重，房東本身已要承擔空房虧損、租霸風險，現又增加經濟負擔，只會讓許多房東寧願空房也不出租，導致求租者一房難求。若房東轉而自行在分類廣告出租，也可能因為有正職工作而無法有效率地帶看。

然而，國際學生蔡同學表示，自己當年對紐約租屋市場並不熟悉，便選擇藉資訊較透明的StreetEasy求租，但該平台僅能由仲介刊登房源，導致她不得不與仲介洽談，過程中也並未感受到仲介有提供積極服務。而蔡同學與室友由於薪資加總不足月租40倍的門檻，還需要花費另一筆費用尋找保證人，外國人身分讓他們在申請者中呈劣勢，不只使他們增加租房前期的經濟成本，更因此不斷錯失屬意的房源。

「好房需求遠大於供給，房東本身又占有優勢，租客根本沒得選。」此外，她雖認為該案出發點是希望為租客好，也希望未來能有更多保護租客的行動，但聽聞多個房東為轉嫁成本紛紛漲租，加上房東握有出租決定權的優勢，讓她仍對該法案的成效存疑。「說羊毛出在羊身上，租客最終還是相對弱勢。」

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