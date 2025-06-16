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華商會表揚31位「幸福爸爸」 創會元老獲讚三代傳承

記者尤昱程／紐約報導
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金城市(中)三代同堂齊聚活動現場。左一為其子金立國。(記者尤昱程／攝影)
金城市(中)三代同堂齊聚活動現場。左一為其子金立國。(記者尤昱程／攝影)

皇后區法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)15日在法拉盛舉辦第二屆「幸福爸爸」活動，表揚31位三代同堂的模範父親，肯定長輩對家庭與社區的貢獻。96歲的創會元老金城市為今年最高齡得獎人，其子金立國表示，父親低調做事、默默奉獻，是家庭與社區的榜樣。

華商會首席顧問杜彼得表示，該會多年來舉辦「幸福媽媽」活動，去年起開始表揚父親角色，希望透過活動傳承文化、凝聚社區。他說，讓自己的文化真正落地生根，是華人社區在美國發展的重要目標，而家庭倫理與孝道是華人文化的重要基石。

金城市是華商會創會成員之一，見證法拉盛社區數十年來的發展。其子金立國說，父親早年來美經商，是社區早期重要推動者之一，參與創立商會、組織遊行與社區活動，即使很多貢獻不為人知，他也從未邀功。

他指出，父親為人低調，性格內斂，許多事情都是帶頭實行、主動推進，是社區重要的無名英雄。他說，「能夠在社區留下貢獻，回饋華人社群，就是我們家族一直秉持的信念。」

談及家庭成長歷程，金立國表示，父親當年獨自來美開創事業，兩年後才將全家接來團聚。母親長年獨力打理家務、照顧孩子，是家中最辛苦的角色。他也分享，父親教育方式偏向傳統東方觀念，強調尊重與孝道，對他影響深遠，也延續至他自身的教養方式。

他說，移民生活初期雖有文化與語言障礙，但一家人齊心打拚，逐漸融入社會。他感謝父親的付出，表示「沒有父親當年的堅持，就沒有我們今天的生活」。

當天活動吸引多位民選官員出席。國會參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，華人父親跨越海洋，為下一代尋找更好的未來，令人敬佩。他說，「這些偉大的父親們，讓我看見美國未來的希望，這個社區給了我力量與信心」。

華商會第二屆幸福爸爸活動。(記者尤昱程╱攝影)
華商會第二屆幸福爸爸活動。(記者尤昱程╱攝影)
金城市(左二)與受舒默(左一)表揚。(記者尤昱程／攝影)
金城市(左二)與受舒默(左一)表揚。(記者尤昱程／攝影)

華人 法拉盛 皇后區

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