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父親節活動陰雨無阻遊人 春捲蛋奶餡餅節吸1.3萬人參與

記者許君達／紐約報導
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遊客在披露街上DIY製作送給父親的父親節禮盒。(記者許君達／攝影)
遊客在披露街上DIY製作送給父親的父親節禮盒。(記者許君達／攝影)

位於曼哈頓下東城與華埠之間的愛烈治街博物館(Museum at Eldridge St.)15日在愛烈治街上舉辦第24屆「春捲蛋奶餡餅節」(Egg Rolls, Egg Creams & Empanadas Festival)，以展示本地社區的多元文化色彩。活動當天正逢父親節，華埠商業改進區(Chinatown BID)也同時利用披露街(Pell St.)周末闢為開放街道的機會，開設DIY父親節禮盒攤位，吸引大量遊客駐足。

愛烈治街博物館開設在紐約第一座由東歐猶太人建造的猶太會堂內，會堂始建於1887年，見證了曼哈頓下東城(Lower East Side)地區在百餘年來海納百川、族群多元共融的歷史。「春捲蛋奶餡餅節」的來源，即是將20世紀早期聚居在此的華人、猶太人和波多黎各人三大族群的代表性食物組合在一起，寓意社區的多元繁榮。

在15日的活動上，安排了紐約中華文化中心的舞獅、中國戲劇工坊的手偶戲、La Manga樂隊的非洲-加勒比風情音樂、The Mamales三重唱的意第緒語民謠，以及Bombazo舞蹈團帶來的狂歡節熱舞。活動現場還有近20個攤位，並提供春捲、蛋奶和餡餅體驗，另外還有華人及外族裔藝術家、手工藝者、餐飲業者，以及華人社區機構攤位。

博物館副主任羅Sophie介紹，去年的「春捲蛋奶餡餅節」有超過1萬3000名遊客參與，今年雖天氣陰雨，但預計人數不會少於去年。住在附近的華人Linda說，小朋友非常喜歡該活動，坐在在兒童繪畫區久久不願離開。

在商改區位於披露街的攤位上，參與熱情同樣高漲。職員張永晴說，他們準備了包括零食、小玩具、裝飾品以及卡片在內的多種禮物，由參與者自行決定將哪些禮物包裝在禮盒中，拿回家送給爸爸。

當日原本計畫在攤位對面開場的「披露街開放麥」活動，則因天氣原因轉移至附近的酒樓內舉辦。活動由華埠籃球俱樂部(Chinatown Basketball Club)和美國福州青年會(Fuzhou America)聯合主辦，吸引了近百名包括「福二代」在內的華人青年捧場，演出內容包括歌曲、說唱、器樂演奏等，其中還有文藝青年帶來了自己的原創作品獻唱。

外族裔遊客體驗麻將。(記者許君達／攝影)
外族裔遊客體驗麻將。(記者許君達／攝影)
愛烈治街博物館主辦第24屆「春捲蛋奶餡餅節」。(記者許君達／攝影)
愛烈治街博物館主辦第24屆「春捲蛋奶餡餅節」。(記者許君達／攝影)
遊客手持中華傳統技藝製作的糖畫。(記者許君達／攝影)
遊客手持中華傳統技藝製作的糖畫。(記者許君達／攝影)
華人青年組織主辦「開放麥」。(記者許君達／攝影)
華人青年組織主辦「開放麥」。(記者許君達／攝影)
華人舞獅團在現場表演。(記者許君達／攝影)
華人舞獅團在現場表演。(記者許君達／攝影)

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