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紐約郵報爆他曾任中國國企高管 賀立寧辭葛謨競選幕僚

記者許君達、王若馨／紐約報導
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葛謨的華裔競選顧問賀立寧被媒體報導指曾擔任過中國國企高管，賀立寧則強調他與中共沒有聯繫。圖為賀立寧(後排右一)參與社區活動。(記者許君達／攝影)
葛謨的華裔競選顧問賀立寧被媒體報導指曾擔任過中國國企高管，賀立寧則強調他與中共沒有聯繫。圖為賀立寧(後排右一)參與社區活動。(記者許君達／攝影)

市長參選人葛謨(Andrew Cuomo)競選團隊證實，已接受亞裔事務主任賀立寧(Larry He)的辭呈。根據「紐約郵報」(New York Post)報導，生於中國、現擔任布碌崙(布魯克林)州眾議員寇頓(Wiliam Colton)幕僚長的賀立寧在移民赴美前曾擔任過中國國有企業的高層管理人員，賀立寧沒有否認這段經歷，但強調他已在2024年成為美國公民，且從未加入過中國共產黨。

根據「紐約時報」和「紐約郵報」各自披露的信息，賀立寧2007年在紐約州倫斯勒理工學院(Rensselaer Polytechnic Institute)獲得博士學位，畢業前曾在寇頓位於州府奧伯尼(Albany)的辦公室擔任實習生。2010年，賀立寧返回中國，此後曾在中國國企巨頭中石化旗下的廣西北部灣沿岸石化投資公司(Guangxi Beibu Gulf Investment Coastal Petrochemical Co.)先後任資產管理總監和董事長等高層職務。2023年，賀立寧遷至布碌崙居住，幫助當地華裔市議員莊文怡競選，當年年底則成為寇頓的幕僚長，接替莊文怡留下的職缺。

據報導，賀立寧在進入寇頓辦公室前，曾隱瞞了在中國體制內擔任高層職位的經歷。一名社區知情人士透露，賀立寧的背景隱藏較深，很多消息靈通的人士都不清楚他的來路，「總覺得這人藏著什麼」。

媒體援引部分國際關係專業人士的說法，指與中共關係密切的人士進入美國政界，可能引發美國的國安風險。而「紐約郵報」的報導還指出，賀立寧曾在2024年10月與布碌崙僑社人士陳善莊共同出席慶祝中國國慶的活動。不過，賀立寧與中共關係的相關內容尚未得到權威機構或法庭文件的證實。

本報記者嘗試撥打賀立寧的電話，但無人接聽。葛謨競選團隊則代表賀立寧發布公開回應，稱「生在中國不是罪過」，指責對他的報導充滿「錯誤、誹謗、仇外情緒」，並對他的家庭帶來了傷害。賀立寧表示，為了不影響選情，他選擇辭去葛謨團隊的職務，專心留在寇頓團隊中為社區服務。葛謨的發言人阿佐帕爾蒂(Rich Azzopardi)證實，團隊已「帶著遺憾接受了他的辭呈」。

葛謨 布碌崙 中共

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