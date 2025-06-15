數千市民冒雨遊行抗議 高喊「不要國王」 要求川普下台

14日下午數千名紐約市民冒著大雨沿第五大道遊行，抗議川普政府，高喊「不要國王」。(記者范航瑜╱攝影)

14日正逢總統川普 79歲生日，全美各地民眾走上街頭，響應「不要國王」(No Kings)全國抗議行動，反對川普的執政。在紐約，數千市民冒著大雨，在布萊恩公園(Bryant Park)集結，高喊口號、舉牌示威，隊伍沿第五大道南行至麥迪遜廣場公園(Madison Square Park)，抗議川普政府的移民 政策及他對民主制度的挑戰。

盡管天候不佳，現場仍可見雨傘海隨隊伍緩慢推進，從第六大道走到第五大道的一段短距離就耗時近50分鐘。隊伍沿途高喊「不要國王、不要三K黨、美國不要法西斯政權」、「川普必須下台」，不少人甚至將「不要國王」字樣直接貼在了雨傘上。

現場標語內容五花八門，許多訴求集中在譴責聯邦移民與海關執法局(ICE)及聲援移民群體。隊伍中亦可見烏克蘭國旗、巴勒斯坦國旗與LGBTQ彩虹旗。一位舉著「把經費還給全國廣播電台(NPR)」的市民表示，「川普打壓媒體、動用聯邦政府黨同伐異，這根本不是民主國家應該做的事。」

紐約市 遊行過程平和，警方出動大批身穿戰術裝備的警員沿線戒備，但並未傳出暴力衝突。遊行主體於下午5時左右抵達26街，多數人隨即散去，仍有部分民眾留在麥迪遜廣場公園繼續集會，州長霍楚(Kathy Hochul)當日也在社群媒體Instagram發文，寫下「不要國王」(No Kings)響應此次行動。

此次抗議行動由「50501運動」(50501 Movement)發起，全美共有超過1500座城市響應，規畫了近2000場集會。其中明尼亞波利斯的集會原訂舉行，卻因兩名民主黨眾議員當日上午遭槍殺，導致活動中止。此活動正逢川普79歲生日，同時也是美國陸軍成立250周年，當天將在華府舉行閱兵儀式。