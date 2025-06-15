我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／這些火車路線連接東西岸 必經芝加哥

明尼蘇達州槍擊案 嫌犯曾向友人表示「可能時日無多」

數千市民冒雨遊行抗議 高喊「不要國王」 要求川普下台

記者范航瑜／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
14日下午數千名紐約市民冒著大雨沿第五大道遊行，抗議川普政府，高喊「不要國王」。(記者范航瑜╱攝影)
14日下午數千名紐約市民冒著大雨沿第五大道遊行，抗議川普政府，高喊「不要國王」。(記者范航瑜╱攝影)

14日正逢總統川普79歲生日，全美各地民眾走上街頭，響應「不要國王」(No Kings)全國抗議行動，反對川普的執政。在紐約，數千市民冒著大雨，在布萊恩公園(Bryant Park)集結，高喊口號、舉牌示威，隊伍沿第五大道南行至麥迪遜廣場公園(Madison Square Park)，抗議川普政府的移民政策及他對民主制度的挑戰。

盡管天候不佳，現場仍可見雨傘海隨隊伍緩慢推進，從第六大道走到第五大道的一段短距離就耗時近50分鐘。隊伍沿途高喊「不要國王、不要三K黨、美國不要法西斯政權」、「川普必須下台」，不少人甚至將「不要國王」字樣直接貼在了雨傘上。

現場標語內容五花八門，許多訴求集中在譴責聯邦移民與海關執法局(ICE)及聲援移民群體。隊伍中亦可見烏克蘭國旗、巴勒斯坦國旗與LGBTQ彩虹旗。一位舉著「把經費還給全國廣播電台(NPR)」的市民表示，「川普打壓媒體、動用聯邦政府黨同伐異，這根本不是民主國家應該做的事。」

紐約市遊行過程平和，警方出動大批身穿戰術裝備的警員沿線戒備，但並未傳出暴力衝突。遊行主體於下午5時左右抵達26街，多數人隨即散去，仍有部分民眾留在麥迪遜廣場公園繼續集會，州長霍楚(Kathy Hochul)當日也在社群媒體Instagram發文，寫下「不要國王」(No Kings)響應此次行動。

此次抗議行動由「50501運動」(50501 Movement)發起，全美共有超過1500座城市響應，規畫了近2000場集會。其中明尼亞波利斯的集會原訂舉行，卻因兩名民主黨眾議員當日上午遭槍殺，導致活動中止。此活動正逢川普79歲生日，同時也是美國陸軍成立250周年，當天將在華府舉行閱兵儀式。

紐約市近期幾乎每日都有抗議行動，本周就已有數十人因妨礙公務、擾亂秩序等輕罪被捕，但多數人在獲發傳票後獲釋。示威者則批紐約市警與ICE合作，違背「庇護城市」原則，市警則回應指出，僅在刑事案件中與聯邦單位合作，不參與移民執法。

14日下午數千名紐約市民冒著大雨沿第五大道遊行，抗議川普政府，高喊「不要國王」。...
14日下午數千名紐約市民冒著大雨沿第五大道遊行，抗議川普政府，高喊「不要國王」。(記者范航瑜╱攝影)
14日下午數千名紐約市民冒著大雨沿第五大道遊行，抗議川普政府，高喊「不要國王」。...
14日下午數千名紐約市民冒著大雨沿第五大道遊行，抗議川普政府，高喊「不要國王」。(記者范航瑜╱攝影)
14日下午數千名紐約市民冒著大雨沿第五大道遊行，抗議川普政府，高喊「不要國王」。...
14日下午數千名紐約市民冒著大雨沿第五大道遊行，抗議川普政府，高喊「不要國王」。(記者范航瑜╱攝影)
14日下午數千名紐約市民冒著大雨沿第五大道遊行，抗議川普政府，高喊「不要國王」。...
14日下午數千名紐約市民冒著大雨沿第五大道遊行，抗議川普政府，高喊「不要國王」。(記者范航瑜╱攝影)
14日下午數千名紐約市民冒著大雨沿第五大道遊行，抗議川普政府，高喊「不要國王」。...
14日下午數千名紐約市民冒著大雨沿第五大道遊行，抗議川普政府，高喊「不要國王」。(記者范航瑜╱攝影)
14日下午數千名紐約市民冒著大雨沿第五大道遊行，抗議川普政府，高喊「不要國王」(...
14日下午數千名紐約市民冒著大雨沿第五大道遊行，抗議川普政府，高喊「不要國王」(記者范航瑜╱攝影)
14日下午數千名紐約市民冒著大雨沿第五大道遊行，抗議川普政府，高喊「不要國王」。...
14日下午數千名紐約市民冒著大雨沿第五大道遊行，抗議川普政府，高喊「不要國王」。(記者范航瑜╱攝影)
14日下午數名紐約市民冒著大雨沿第五大道遊行，抗議川普政府，高喊「不要國王」。(...
14日下午數名紐約市民冒著大雨沿第五大道遊行，抗議川普政府，高喊「不要國王」。(記者范航瑜╱攝影)
14日下午數千名紐約市民冒著大雨沿第五大道遊行，抗議川普政府，高喊「不要國王」。...
14日下午數千名紐約市民冒著大雨沿第五大道遊行，抗議川普政府，高喊「不要國王」。(記者范航瑜╱攝影)
14日下午數千名紐約市民冒著大雨沿第五大道遊行，抗議川普政府，高喊「不要國王」。...
14日下午數千名紐約市民冒著大雨沿第五大道遊行，抗議川普政府，高喊「不要國王」。(記者范航瑜╱攝影)
14日下午數千名紐約市民冒著大雨沿第五大道遊行，抗議川普政府，高喊「不要國王」。...
14日下午數千名紐約市民冒著大雨沿第五大道遊行，抗議川普政府，高喊「不要國王」。(記者范航瑜╱攝影)

川普 移民 紐約市

上一則

為母發聲 華人高中生推動電影院開放字幕提案
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

表彰陸軍？粉飾缺失？川普大閱兵引發退伍軍人兩極看法

表彰陸軍？粉飾缺失？川普大閱兵引發退伍軍人兩極看法
華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降

華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降
川普稱中生在美大學發展共產黨組織 中網民諷：又改口

川普稱中生在美大學發展共產黨組織 中網民諷：又改口
川普早想拿加州開刀 紐森想進白宮先過洛城這關

川普早想拿加州開刀 紐森想進白宮先過洛城這關

熱門新聞

白石鎮一帶靜謐，大多為住宅區。(取自Google街景)

紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室

2025-06-09 19:53
警方公布兩名嫌犯照片，呼籲民眾協助辨識。(市警提供)

紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照

2025-06-11 11:51
要求房東負擔仲介費的「公寓租賃費用公平法案」(又稱FARE法案)將於11日(周三)生效。(記者范航瑜／攝影)

紐約市租客無須付高額仲介費 改由房東負擔 11日生效

2025-06-10 07:43
紐約市皇后區居民近日在自家庭院發現一台用黑色膠帶包覆的手機，專家說這可能是不法分子用來監視屋主的手法。庭院示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Michael Morse）

紐約婦在自家院子撿到「黑盒子」 竟是竊賊監視裝置

2025-06-12 19:35
白熊水餃店位於40路與王子街交界處，是一家不起眼的街角小店。(記者高雲兒╱攝影)

紐時百大餐廳「白熊水餃店」3度入選 招牌菜是紅油餛飩

2025-06-07 20:51
抗議者日前在曼哈頓舉行的示威活動中高舉支持洛杉磯抗爭、反對軍隊入城的標語。(記者許君達╱攝影)

抗議川普集權 紐約、長島「不要國王」遍地開花

2025-06-14 07:46

超人氣

更多 >
明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶

明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶
南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突

南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突
華府閱兵遊行 1991年以來首度 規模最大

華府閱兵遊行 1991年以來首度 規模最大
華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降

華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降
明州槍案兇嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列

明州槍案兇嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列