抗議川普集權 紐約、長島「不要國王」遍地開花

抗議者日前在曼哈頓舉行的示威活動中高舉支持洛杉磯抗爭、反對軍隊入城的標語。(記者許君達╱攝影)

紐約、長島 與新澤西州 今日(14日)將舉辦多場「不要國王」(No Kings)活動，抗議總統川普 上任後的多項政策，主辦方表示活動將主張非暴力行動，呼籲民眾不應攜帶任何種類的武器。為應對可能的大規模抗爭，市長亞當斯(Eric Adams)與市警局長蒂池(Jessica Tisch)表示尊重民眾和平集會的自由，但同時對擾亂秩序、暴力行為與破壞公物等行為採取「零容忍」政策。

主辦方表示，市內的主要抗議將於當天下午2時在曼哈頓布萊恩公園(Bryant Park)舉行，參與者預計從第五大道遊行至麥迪遜廣場公園。另有多場同步集會將在哥倫比亞大學、史泰登島、皇后區、布碌崙(布魯克林)、長島及新澤西等地舉辦。

主辦方指出，活動訴求是反對專制與政府濫權，批評川普任內曾無視法院裁決、擴張驅逐政策、限制公共資源，並挑戰民主制度基礎等決策。抗議的主題標語為「No thrones. No crowns. No kings.」(沒有王座，沒有皇冠，沒有國王)，象徵拒絕集權政治。

對此，紐約市警方已針對抗議規畫相應的部署，亞當斯與蒂池強調將尊重民眾和平集會的自由，民眾也有權表達不同情緒，但擾亂秩序、暴力行為與破壞公物等行為將採取「零容忍」政策。警方呼籲參與者遵守法律、和平示威，主辦方亦已公開呼籲民眾避免攜帶武器，並提供非暴力訓練與去衝突化策略。

該場活動當日正逢慶祝美國陸軍成立250周年閱兵儀式日及川普79歲生日，川普也預期將參加於華府的軍事紀念遊行。