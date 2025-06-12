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華人電單車商偽造電池安全認證 以百萬和解

記者胡聲橋／紐約報導
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Fly E-Bike因涉嫌偽造安全認證標誌，遭認證機構UL提告，近日該案以100萬元和解。圖為示意圖。(本報檔案照)
Fly E-Bike因涉嫌偽造安全認證標誌，遭認證機構UL提告，近日該案以100萬元和解。圖為示意圖。(本報檔案照)

因鋰電池導致的死亡火災近年來在美國頻發，電池安全再獲重視。一間總部位於紐約皇后區法拉盛、由華人創辦的電單車公司日前遭到美國鋰電池安全認證機構UL告上聯邦法院，指該公司涉嫌偽造安全認證標誌，該案近日以100萬元和解。

根據法庭文件顯示，紐約公司Fly E-Bike的創辦人和執行長為福州移民歐舟(Zhou Ou，音譯，也稱Andy Ou)。據了解，歐舟是外賣郎出身，公司總部位於皇后區法拉盛，該公司從中國進口電單車和電滑板車的整車或零件，在美國安裝銷售。過去五年中，Fly E-Bike隨著電單車的熱潮迅速崛起，該公司除了在全市各區設有眾多銷售門店外，還將銷售網路擴展到了西岸洛杉磯和加拿大多倫多等地。2024年6月，該公司在納斯達克掛牌上市，公司代碼為FLYE。

不過，一段時間以來，有騎行者和倡導者對Fly E-Bike產品的耐用性和充電安全性提出了疑問。根據市消費者與勞工保護局(DCWP)的紀錄，從2023至2024年間，Fly E-Bike因銷售未經認證的電池設備收到64張罰單，因銷售非法輕便摩托車收到22張罰單。

鋰電池安全認證機構UL更是將該公司告上紐約聯邦東區法院，指控該公司在沒有進行恰當的檢測，並且在沒有得到UL機構許可的情況下，給電單車貼上偽造的UL認證產品的標誌。UL經多次交涉，該公司仍繼續使用假標誌，無視警告。原告認為被告的行為不僅構成了侵權、欺騙消費者，還涉嫌違反了紐約市的鋰電池管理法律。

近年來，紐約市因不合格或未認證的電單車設備導致的電池火災急劇增加，發生過多起備受矚目的事件，包括致命的住宅火災。紐約市為此加強了對電單車安全的執法力度，提出新規定禁止銷售未經認證的電池系統。

Fly E-Bike曾為紐約市政府多個項目提供電單車，包括食品配送工人支援計畫和最後一公里運輸試點計畫。在UL狀告Fly E-Bike案有了結果後，市交通局宣布終止與該公司的合作關係，並表示要確保公共項目中使用的任何車輛都符合安全標準，絕不允許企業在安全問題上偷工減料。

根據和解協議，Fly E-Bike還需對內部合規程序進行全面改革，並通知所有購買了虛假認證電單車的客戶。

Fly E-Bike公司未經合格檢測即擅自使用鋰電池安全認證機構UL標誌。(檢方...
Fly E-Bike公司未經合格檢測即擅自使用鋰電池安全認證機構UL標誌。(檢方提供)

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