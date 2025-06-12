影響經濟、勞動力 民代莊文怡等譴責ICE濫捕

莊文怡強調，新移民群體中的恐慌情緒，導致許多人不敢出門、工作甚至上學，最終將危害紐約的勞動力及經濟體。(記者曹馨元／攝影)

11日，紐約市議員莊文怡與一眾民選官員於市政廳前舉行記者會，抗議總統川普 近來大規模驅逐移民 的舉措、以及針對19國的旅行禁令；莊文怡強調，新移民群體中的恐慌情緒導致許多人不敢出門、工作甚至上學，最終將危害紐約的勞動力及經濟體。

川普的副幕僚長米勒(Stephen Miller)近日透露，聯邦移民與海關執法局(ICE )每日目標逮捕人數最少要達到3000人；自上月末起，紐約市也頻頻發生ICE進入移民法庭當場逮捕的案例。莊文怡表示，已經有不少新移民向她辦公室尋求幫助，「有害怕的、有已經被抓的、有不知道該怎麼辦的，我們有為他們提供一些法律援助」。

莊文怡指出，移民往往承擔了最為辛苦的工作，「無論是雨天送餐的外賣員、凌晨工作的優步司機、還是危險工地裡的建築工人，他們大多都是移民」。她批評道，正如當年的排華法案一般，「美國長期以來利用移民廉價勞動力，卻又排斥他們，這種現象反覆出現」。

移民是經濟體中重要的組成部分，莊文怡表示，自大量移民因恐慌而減少外出以來，她所在的社區內，9元9店、小餐館等已失去了20%的生意。

市議員路易斯(Farah Louis)身為第二代海地移民，批評川普對海地在內的12國實行「完全旅行禁令」(Full Travel Ban)，是「有害的策略與帶歧視性的政策」。路易斯強調，這樣「一刀切」的手段，只是將民眾的注意力從美國面臨的真正挑戰上轉移。

法律援助協會(Legal Aid Society)移民法部門律師李Deborah(Deborah Lee)也批評，ICE無預警逮捕移民，甚至在他們依法出庭或報到時埋伏逮捕，「是對公眾信任的背叛」。她進一步指出，移民拘留設施擁擠、酷熱，部分移民只能睡在地板上，聯邦政府應立即終止此類逮捕行動，保障法律程序，改善拘留環境。

包括市議員黃敏儀、梅寧(Julie Menin)、哈德森(Crystal Hudson)、市議會多數黨領袖布魯克斯-包爾斯(Selvena N. Brooks-Powers)等，及市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)也到場聲援。